"قرة عين أبيها".. مصري يفاجئ الجميع أثناء عقد قران ابنته فماذا فعل العريس؟ (فيديو)

لقي مقطع فيديو لأب أثناء عقد قران ابنته، رواجًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما ألقى كلمات مؤثرة أثارت بكاء العروس والمأذون وجميع الحاضرين.

"قرة عين أبيها".. بهذه العبارة بدأ الأب وصف ابنته وسط تفاعل الحاضرين، بينما كان يردد وراء المأذون كلمات عقد القران مصافحا عريسها وممسكا بيده.

البنت هي قرة عين ابيها.. حافظوا عليهن و عاملوهن بـ إحسان.. الزواج هو المشاركة و بناء عائلة و اندماج روحين.. دموع الأب تعبر عن حب الأب لـ بنته 🖤 https://t.co/YNgbaC3Xm6 — C Â L M (@N0726136983) December 19, 2020

وكان المأذون (وهو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتسابًا) يردد صيغة الزواج الشرعية المعروفة في الإسلام لإتمام عقد القران، حينما فاجأ الأب الجميع بكلماته عند ذكر اسم ابنته العروس.

وقال الأب "ابنتي قرة عيني، وروح فؤادي، صديقتي بلا شبهة وحبيبتي بلا غيرة رفيقة العمر، والقلوب بحبها مسكونة".

وتابع بينما بدأت العروس في البكاء ووسط تأثر الحاضرين "سبب الرزق رغم ضعفها، أم أبيها رغم صغرها، سبيلي إلى الجنة بإذن ربها، شمس أيامي وقمر لياليا".

ثم نطق باسمها وأتم عقد القرآن دامع العينين، بينما تشبث العريس بيد عروسه وكأنما أراد أن يطمئن والدها بأنه فهم الوصية، وبكى المأذون ومعظم الموجودين تأثرًا بالمشهد.

قره عين ابيها

وام ابيها رغم صغرها

عظمه القول ❤️❤️❤️ https://t.co/KFrGCYKqiO — Ahmed Nasser (@ahmedna1199) December 18, 2020

وحظي الفيديو بتفاعل واسع على منصات التواصل، واعتبر مغردون رسالة الأب بمثابة وصية وتذكير لعريسها بأن ابنته أمانة وعليه أن يصونها ويحفظها بعدما أفنى عمره في رعايتها.

واعتبر ناشطون ذلك الفيديو أجمل حدث وقع في عام 2020 قبيل انتهائه، وأثنوا على مكانة الأب كونه السند والظهر الحقيقي لبناته -بعد الله- في الدنيا.

حتى انا عيطت ما شاء الله فعلاً البنت قرة عين ابيها — A. Alqyas (@AdelAlqyas) December 18, 2020