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شاهد: لحظات مرعبة توثق تعرض مغني راب للحرق أثناء التصوير في تركيا

المغني التركي كريم جولسوي أثناء الحريق (مواقع التواصل)
المغني التركي كريم جولسوي أثناء الحريق (مواقع التواصل)
20/12/2020

نشرت حسابات تركية ووسائل إعلام محلية، عبر مواقع التواصل، صورًا ومقاطع فيديو للحظة تعرض المغني الشهير "كريم جولسوي" الملقب "تيبكي" لحريق أثناء تصويره مقطع فيديو، بسبب خطأ فني.

وأظهرت اللقطات المصوّرة اشتعال النيران في مغني الراب بمكان الانفجار وإصابته بحروق في رأسه.

ويُعتقد أن خطأ ما وقع فيه الفريق الذي أعد المسرح سبّب ذلك الانفجار، وتدخّل فريق المجموعة لإخماد ألسنة اللهب.

وبعد الحادث، كتب كريم عبر حسابه على تطبيق إنستغرام "أنا أتلقى العلاج بعد تعرضنا لحادث حريق.. شكرًا لكم".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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