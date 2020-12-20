شاهد: لحظات مرعبة توثق تعرض مغني راب للحرق أثناء التصوير في تركيا

نشرت حسابات تركية ووسائل إعلام محلية، عبر مواقع التواصل، صورًا ومقاطع فيديو للحظة تعرض المغني الشهير "كريم جولسوي" الملقب "تيبكي" لحريق أثناء تصويره مقطع فيديو، بسبب خطأ فني.

وأظهرت اللقطات المصوّرة اشتعال النيران في مغني الراب بمكان الانفجار وإصابته بحروق في رأسه.

Rap şarkıcısı klip çekiminde alev aldı! — Halk TV (@halktvcomtr) December 20, 2020

ويُعتقد أن خطأ ما وقع فيه الفريق الذي أعد المسرح سبّب ذلك الانفجار، وتدخّل فريق المجموعة لإخماد ألسنة اللهب.

وبعد الحادث، كتب كريم عبر حسابه على تطبيق إنستغرام "أنا أتلقى العلاج بعد تعرضنا لحادث حريق.. شكرًا لكم".