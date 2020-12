رونالدو "الطائر" يبهر الجماهير مجددا برشاقته المذهلة (فيديو)

تألق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو -الملقّب بـ"الدون"- وسجل هدفين قاد بهما فريقه يوفنتوس الإيطالي للفوز على مضيفه بارما برباعية نظيفة، مساء السبت، في الجولة 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله، ديان كولوسيفسكي، في الدقيقة 23، وأضاف رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و48، قبل أن يسجل ألفارو مورتا الهدف الرابع في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

وأحرز الدون هدفه الأول بالرأس من وضعية "الطيران"، ليحظى بتفاعل واسع على منصات التواصل.

ونشر رونالدو صورًا من ارتقائه "المذهل" واحتفاله بعد تسجيل الهدف، على صفحته عبر موقع التواصل "انستغرام، معلقًّا عليها "من الجيد العودة إلى الانتصارات، ويسعدني مساعدة الفريق على الفوز بهدفين".

وعرض نشطاء منصات التواصل أكثر من صورة لمهاجم يوفنتوس حاليًّا وريال مدريد الإسباني سابقًا، وهو يرتقي فوق الجميع مسجّلًا أهدافًا عدة وهو يحلّق في الهواء، مشيرين إلى أن هذا الطيران خاص بالبرتغالي رونالدو.

الفضائي رونالدو افضل لاعب في,تاريخ كرة القدم لن ولن تنجب كرة القدم لاعب متكامل مثل كريستيانو رونالو pic.twitter.com/9n6d355nQL — Abo Sultan🇾🇪🇱🇾 (@alshahare234) December 20, 2020

في كل مرة يوجد مدافع يتأمل عظمة ارتقاء #كريستيانو_رونالدو وكأنه معجزة 😪✋ ! pic.twitter.com/dCLu3iicg0 — عبودي الخيبري61+🏆 (@Aboody_alhilaly) December 20, 2020

وأبدى مغردون إعجابهم بما يقدمه "صاروخ ماديرا" رغم أنه بلغ (35 عامًا)، لكنه لا يزال يتمتع بلياقة عالية، لافتين إلى أن الزمن يتغير لكن رونالدو لا يتغير، كما أنه يتحدى الجاذبية بقفزاته المذهلة، وفق قولهم.

Good to get back to victories and happy to help the team win with two goals! 💪🏽 #finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/sOqRrMcr0M — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 19, 2020

Ronaldo really be dunkin on niggas in this sport. https://t.co/Ms5l9GKahT — Thottie Pippen 🔰🏁 (@Mackin_Captain) December 20, 2020

🛫 Air Ronaldo is the only airline in the world that operates non-stop flights during the pandemic! ✈️🙃 pic.twitter.com/vrGkp97VEz — Shakhobiddin (@Shakhobiddin19) December 20, 2020

Last night, Cristiano Ronaldo scored his 44th goal of 2020 😳 Dude is 35… pic.twitter.com/o7TcjrKeB2 — Benjamin Fernandes 🇹🇿 (@Benji_Fernandes) December 20, 2020

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، وتوقّف رصيد بارما عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

كما عادل اللاعب البرتغالي رقمًا قياسيًّا ظل صامدا نحو 60 عامًا.

وذكر الحساب الرسمي ليوفنتوس على موقع تويتر أن رونالدو عادل الرقم القياسي الذي سجله الأرجنتيني عمر سيفوري في عام 1961، وأصبح أول لاعب يحرز 33 هدفًا في الدوري الإيطالي على مدار سنة كاملة.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 12 هدفًا، بفارق هدفين عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان.