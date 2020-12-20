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بعد أن أثارت البوسنة تساؤلات عن مصدرها.. روسيا تعيد "أيقونة" أهديت إلى لافروف

ميلوراد دوديك يمنح سيرغي لافروف وسام الجمهورية (رويترز أرشيف)
ميلوراد دوديك يمنح سيرغي لافروف وسام الجمهورية (رويترز أرشيف)
20/12/2020

ستعيد روسيا أيقونة دينية قدمها زعيم صرب البوسنة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد أن قال مدعون في البوسنة إنهم يحاولون تحديد ما إذا كان قد تم تهريبها بطريق غير قانوني.

وقدّم ميلوراد دوديك ممثل صرب البوسنة في رئاسة البوسنة المكونة من ثلاثة أعضاء أيقونة مذهبة ترجع إلى 300 سنة لوزير الخارجية الروسي خلال زيارته لسراييفو الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالات الأنباء الروسية يوم السبت "ستعاد الأيقونة إلى مقدميها لمزيد من الإيضاح حول تاريخها عبر (الشرطة الدولية) الإنتربول".

زعيم صرب البوسنة وسيرغي لافروف (رويترز )

وطلبت السفارة الأوكرانية في سراييفو من السلطات البوسنية تقديم المزيد من المعلومات عن القطعة الأثرية بعد أن نشرت وكالة أنباء صرب البوسنة، صورة للأيقونة وخاتم إثبات صحتها، وهو ما يشير إلى أن من الممكن أن تكون من مدينة لوغانسك التي يقاتل فيها انفصاليون موالون لروسيا قوات كييف.

ولم يعلق دوديك على الموضوع ولم يتسن الوصول لمساعديه على الفور اليوم السبت للحصول على تعليق.

 

المصدر : رويترز

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