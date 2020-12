بعد أن أثارت البوسنة تساؤلات عن مصدرها.. روسيا تعيد "أيقونة" أهديت إلى لافروف

ستعيد روسيا أيقونة دينية قدمها زعيم صرب البوسنة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد أن قال مدعون في البوسنة إنهم يحاولون تحديد ما إذا كان قد تم تهريبها بطريق غير قانوني.

وقدّم ميلوراد دوديك ممثل صرب البوسنة في رئاسة البوسنة المكونة من ثلاثة أعضاء أيقونة مذهبة ترجع إلى 300 سنة لوزير الخارجية الروسي خلال زيارته لسراييفو الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالات الأنباء الروسية يوم السبت "ستعاد الأيقونة إلى مقدميها لمزيد من الإيضاح حول تاريخها عبر (الشرطة الدولية) الإنتربول".

وطلبت السفارة الأوكرانية في سراييفو من السلطات البوسنية تقديم المزيد من المعلومات عن القطعة الأثرية بعد أن نشرت وكالة أنباء صرب البوسنة، صورة للأيقونة وخاتم إثبات صحتها، وهو ما يشير إلى أن من الممكن أن تكون من مدينة لوغانسك التي يقاتل فيها انفصاليون موالون لروسيا قوات كييف.

ولم يعلق دوديك على الموضوع ولم يتسن الوصول لمساعديه على الفور اليوم السبت للحصول على تعليق.

'#Ukraine ’s embassy in #Sarajevo has raised concerns over the artefact after the Bosnian Serb news agency Srna published a photograph of the icon and its seal of authenticity, which suggest it may originate in the city of Lugansk'#Bosnia #Russia https://t.co/REt50iwB1G

— Roman (@rvps2001) December 18, 2020