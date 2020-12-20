رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: تغريدة ترمب بشأن عملية الاختراق الإلكتروني خيانة فاضحة

اعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، أن تغريدة الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترامب، بشأن الاختراق الإلكتروني الأخير "خيانة فاضحة للأمن القومي".

وجاء ذلك في تصريح رد فيه شيف على تغريدة ترمب اتهم فيها ما سماها "وسائل الإعلام الكاذبة" بتضخيم حادث تعرض بعض المؤسسات الأمريكية لاختراق إلكتروني، وتحميل روسيا المسؤولية عنه.

وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في تغريدة له على تويتر "يوم جديد وخيانة فاضحة جديدة لأمننا القومي من قبل هذا الرئيس. تغريدة جديدة غير نزيهة تصدح وكأنها مكتوبة في الكرملين. تملق جديد لبوتين.. ودليل جديد على أن ترمب يجب أن يغادر مكتبه في أقرب وقت".

Another day, another scandalous betrayal of our national security by this president. Another dishonest tweet that sounds like it could have been written in the Kremlin. Another obsequious display towards Putin. And yet another reason that Trump can’t leave office fast enough. https://t.co/ILNh3KnfbT — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) December 19, 2020

وكان ترمب قد أعلن روسيا ليست بالضرورة هي من يقف وراء الهجوم الإلكتروني الواسع النطاق على مؤسسات الإدارة الأمريكية، وإنما الصين على الأرجح.

ويأتي هذا على خلاف ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي اتهم روسيا بالهجوم الإلكتروني على المؤسسات الأمريكية.

وغرّد ترمب على تويتر، السبت، بعد أن ظل صامتًا أيامًا عدة بشأن هذا الهجوم، قائلًا "روسيا هي المعزوفة الأولى عندما يحصل أي شيء. الجميع خائف من مناقشة الأمر والكشف عن الجهة التي نفذت الهجمات، وذلك لأسباب مالية على الأرجح"، في إشارة إلى الصين، حسب محللين.

وقال ترمب إنه قد تكون الصين أيضًا هي من قام بهذا، مبيّنًا أن هذا الخيار لم يُناقش "لأسباب مالية في الغالب"، على حد قوله.

….discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

وقلّل ترمب من حجم ومخاطر الهجوم الإلكتروني في تغريدته، مشيرًا إلى أن ما أسماه "الإعلام الكاذب" يعرض الهجوم بصورة أكبر بكثير مما هو عليه في الواقع، وغرّد "لقد أُخبِرت بشكل كامل وكل شيء تحت السيطرة".

وكان بومبيو قد ألقى باللوم على روسيا في تنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق على مؤسسات الإدارة الأمريكية.

وأضاف، مساء الجمعة، في مقابلة إذاعية "يمكننا القول بوضوح شديد إن الروس انخرطوا في هذا النشاط"، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه التعليق على تفاصيل الهجمات الإلكترونية؛ لأنها لا تزال قيد التحقيق وستظل بعض التفاصيل سرية.

وقال بومبيو، إن روسيا تقف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أمريكية عدة وأهدافًا في كل أنحاء العالم أيضًا.

وأضاف بومبيو "كانت هناك جهود كبيرة لاستخدام جزء من برنامج معلوماتي لطرف ثالث لدس رمز أساسي داخل أنظمة الحكومة الأمريكية".

وكان بومبيو قد أشار، الإثنين الماضي، في تصريحات إلى تورط موسكو في هذه الهجمات، مؤكدًا أن الحكومة الروسية نفذت محاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية، في حين رفضت موسكو أيّ صلة لها بالهجوم.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (رويترز)

وصنفت الوكالة الأمريكية لأمن الإنترنت والبنية التحتية هجوم القرصنة على أنه "خطر جسيم" على الإدارة الاتحادية وحكومات الولايات والسلطات المحلية، والبنية التحتية الحيوية ومؤسسات القطاع الخاص، وقالت إن الهجوم استمر على الأقل منذ مارس/ آذار الماضي حتى الآن.

وأكدت وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية -وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي- أن هيئات حكومية أمريكية وكيانات أساسية للبنية التحتية تعرضت لهجمات إلكترونية "منذ مارس الماضي على الأقل".

ورجحت وسائل إعلام أمريكية قيام قراصنة إنترنت روس باستهداف وزارتي الخزانة والتجارة والهيئات الحكومية الأخرى، وذكرت وزارة الطاقة أنها تأثرت بتلك الهجمات الإلكترونية.

وذكرت مجموعة "مايكروسوفت"، في بيان الخميس، أنها أبلغت أكثر من 40 عميلا، استهدفوا بالبرامج الضارة التي يقول خبراء الأمن إنها قد تسمح للمهاجمين بالوصول بلا قيد إلى الأنظمة الحكومية الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية والمرافق الأخرى.

وأكد براد سميث رئيس شركة "مايكروسوفت"، أن نحو 80 في المئة من العملاء المتضررين موجودون في الولايات المتحدة، إلى جانب آخرين في بلجيكا وبريطانيا والإمارات وكندا والمكسيك وإسبانيا.