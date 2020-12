رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: تغريدة ترمب بشأن عملية الاختراق الإلكتروني خيانة فاضحة

اعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، أن تغريدة الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترامب، بشأن الاختراق الإلكتروني الأخير "خيانة فاضحة للأمن القومي".

وجاء ذلك في تصريح رد فيه شيف على تغريدة ترمب اتهم فيها ما سماها "وسائل الإعلام الكاذبة" بتضخيم حادث تعرض بعض المؤسسات الأمريكية لاختراق إلكتروني، وتحميل روسيا المسؤولية عنه.

وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في تغريدة له على تويتر "يوم جديد وخيانة فاضحة جديدة لأمننا القومي من قبل هذا الرئيس. تغريدة جديدة غير نزيهة تصدح وكأنها مكتوبة في الكرملين. تملق جديد لبوتين.. ودليل جديد على أن ترمب يجب أن يغادر مكتبه في أقرب وقت".

Another day, another scandalous betrayal of our national security by this president.

Another dishonest tweet that sounds like it could have been written in the Kremlin.

Another obsequious display towards Putin.

And yet another reason that Trump can’t leave office fast enough. https://t.co/ILNh3KnfbT

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) December 19, 2020