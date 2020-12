"الاختراق الكبير".. ترمب يبرئ روسيا ويلمح إلى الصين والناتو يفحص أنظمته الإلكترونية

هوّن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في أول تعليق له على الاختراق واسع النطاق لبيانات الحكومة الأمريكية، من خطورة وتأثير حملة التجسس الإلكتروني على بلاده، بينما أكد حلف الأطلسي (الناتو) أنه يفحص أنظمته.

وقال ترمب على تويتر يوم السبت "التسلل الإلكتروني أكبر بكثير في تقارير الأخبار الزائفة عما هو في الواقع".

وأضاف قائلا "روسيا.. روسيا.. روسيا.. هي أول كلمة تخرج عند حدوث أي شيء لأن وسائل الإعلام التي تفتقر للنزاهة والمهنية لا تهتم، غالبا لأسباب مالية، ببحث احتمال أن يكون الأمر متعلق بالصين ربما)!".

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of….

ويتناقض حديث ترمب عن احتمال تورط الصين في الاختراق، الذي طال حتى الآن أكثر من ست هيئات حكومية منها وزارتي التجارة والخزانة، مع تعليقات وزير الخارجية مايك بومبيو وعدد من أعضاء الكونغرس.

وقال بومبيو في مقابلة يوم الجمعة "بوسعنا أن نقول بكل وضوح إن الروس هم المسؤولون عن هذا العمل".

وكان السناتور الجمهوري ميت رومني قال في تغريدة يوم الخميس إن الاختراق "أشبه بقاذفات روسية حلقت مرارا ومن دون رصد فوق بلدنا بأكملها".

….discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo

