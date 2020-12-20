لهذا السبب.. واشنطن قد تدفع ألف دولار لكل مواطن يتلقى لقاح كورونا

افاد تقرير لمؤسسة "بروكينغز" الأمريكية، أن الطريقة الوحيدة لضمان "مناعة القطيع " ضد فيروس كورونا تتمثل في دفع ألف دولار للأفراد لتشجيعهم على أخذ اللقاح، وذلك على مرحلتين.

يأتي ذلك بينما انطلقت عمليات توزيع حقن اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 الذي تصنعه شركات "فايزر" و"مودرنا" و"استرازينكا".

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الأمريكيون بفارغ الصبر دورهم للحصول على جرعتين من أحد اللقاحات حسب خطة إدارة الغذاء والدواء، فإن توافر هذه اللقاحات على نطاق واسع، لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة دخلت المرحلة الطبيعية الخاصة بـ "مناعة القطيع" والتي تعني بداية القضاء على الفيروس واستعادة البلاد لنشاطها بصورة علنية من خلال استئناف الحياة الأسرية والأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية والأعمال التجارية.

وأفاد تقرير "بروكينغز" بأن الطريقة الوحيدة لضمان هذه النتيجة تتمثل في دفع 1000 دولار للأفراد لتشجيعهم على أخذ اللقاح، وذلك على مرحلتين:

المرحلة الأولى يتم تمكين الشخص من 200 دولار أولية لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح.

والمرحلة الثانية يتم منحه 800 دولارعندما يتلقى الجرحة الثانية وهو ما يعني حسب التقرير تحقيق "مناعة القطيع".

وأضاف التقرير أنه "إذا افترضنا أن 75٪ من الأمريكيين سيستفيدون من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فإن هذا يمثل تكلفة أولية تبلغ حوالي 50 مليار دولار، ثم ما يقرب من 200 مليار دولار أخرى فقط إذا تم تحقيق هدف مناعة القطيع". وأن التكلفة الإجمالية لهذه العملية لن تمثل سوى جزءا بسيطا من مبلغ تريليوني دولار الإضافي الذي تم إنفاقه على قانون الرعاية الصحية".

واعتبر التقرير أن السبب وراء الاحتفاظ برصيد 800 دولارإلى ما بعد الاستفادة من الجرعة الثانية من اللقاح ،وتحقيق مناعة القطيع، هو توفيرحوافز قوية للجميع من خلال تشجيع الأفراد والجماعات في الحياة الواقعية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي على الاستفادة من التطعيم.

وأكد التقرير أن مقترح تقديم المال مقابل الاستفادة من اللقاح يقوم على فرضية أنه كلما كانت هناك مدفوعات مالية كلما زادت حوافز الناس بالانتظار والاستفادة من اللقاح. وأن توزيع الدفوعات على مرحلتين من شأنه أن يساعد على التغلب على عدم الثقة تجاه اللقاحات والتكلفة التي قد يخلقها الناس الذين يتسابقون على أخذ اللقاح دون انتظار حوافز مالية.

وقال البروفيسور مايكل أوسترهولم من جامعة مينيسوتا، وعضو الفريق الاستشاري للرئيس المنتخب بايدن بشأن "خطة مكافحة فيروس كوفيد19″، إنه بالنظر إلى المعدل الذي ينتقل به الفيروس من شخص لآخر، فإن الولايات المتحدة، أوأية منطقة في العالم، لن تحقق مناعة القطيع من الناحية المثالية من التطعيم إلا بعد حصولها على 60 أو 70٪ من الأجسام المضادة الكافية.

وأوضح التقرير أن معدل التطعيم المطلوب لمناعة القطيع الحقيقية في الولايات المتحدة أعلى قليلًا من الرقم الذي اقترحه اوسترهولم، مع العلم أنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100٪.

وتشير البيانات التي قدمتها شركة فايزر ومودرنا إلى أن فعالية اللقاحات تصل نسبة 94-95٪، وأن كلاهما يتطلب جرعتين.

وأنه في الوقت الذي يحتاج فيه لقاح فايزر إلى أن يبقى في درجة حرارة أقل من لقاح مودرنا، فإن اللقاح الثالث الذي تصنعه شركة استرازينكا، أكثر استقرارًا ويتطلب جرعة واحدة فقط . ويمكن تخزينه في ثلاجات عادية. ومع ذلك ، فهو الأقل فعالية من بين اللقاحات الثلاثة حتى الآن، بنسبة 70٪.

ويعد لقاح شركة "جونسون وجونسون" واعدًا للغاية ، حيث تم تصميمه ليؤخذ من قبل البالغين في جرعة واحدة، ويسهل تخزينه. ومن المتوقع أن يتم دعمه ببيانات الفعالية الصادرة في أوائل يناير/كانون الثاني، اعتمادًا على مزيج الأنواع المختلفة من اللقاحات الموزعة على السكان.