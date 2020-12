تطور لافت.. "سفاح تويتر" يرفض الاستئناف ويبحث عن عروس للزواج قبل إعدامه

في تطور لافت في قضية ما بات يعرف في اليابان باسم "سفاح تويتر"، قال تاكاهيرو شيراشي إنه لا يعتزم استئناف الحكم لكنه يرغب في أن يلتقي "فتاة عادية" وأن يتزوجها قبل تنفيذ الحكم فيه.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن "شيراشي" البالغ من العمر 30 سنة، والذي حُكِم عليه بالإعدام الثلاثاء الماضي لقتله تسعة أشخاص وتقطيع أوصال جثثهم في2017 بعد استدراجهم إلى منزله عبر "تويتر"، لا يعتزم استئناف الحكم لكنه يرغب في أن يلتقي "فتاة عادية" وأن يتزوجها قبل تنفيذ الحكم فيه.

وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه في الوقت الذي كان فيه محامو شيرايشي يستعدون للطعن في الحكم، صرّح شيرايشي لصحيفة "ماينيشي شينبون" بأن ليس لديه نية لاسئناف الحكم.

'Twitter killer' who killed nine 'suicidal' people wants to wed

