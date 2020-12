بعد الكشف عن سلالة جديدة.. بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

أظهرت بيانات رسمية أن عدد إصابات كوفيد-19 في بريطانيا زادت 35928 حالة، اليوم الأحد، وهو أعلى معدل ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في المملكة.

كما سجلت بريطانيا 326 وفاة وهي أقل من حصيلة السبت الذي سجلت فيه 534 وفاة.

وشددت الحكومة من القيود المفروضة في العاصمة لندن وجنوب شرق بريطانيا، سعيا منها للحد من انتشار سلالة جديدة من الفيروس مختلفة وسريعة الانتشار.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، إن القيود المشددة التي فُرضت في لندن وجنوب شرق إنجلترا للحد من انتشار فيروس كورونا قد تستمر لبعض الوقت.

وأضاف أن ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار أجبر الحكومة على التخلي عن خطط لتخفيف القيود في عيد الميلاد.

وتعرضت الحكومة للانتقاد بسبب فرضها إجراءات للعزل العام على أكثر من 16 مليونا من السكان قبل أيام من عيد الميلاد، لكن هانكوك قال إن القرار اتُخذ بسرعة بعد اكتشاف أدلة جديدة تؤكد أن السلالة الجديدة مسؤولة عن ارتفاع حالات كوفيد-19.

وأثارت السلالة الجديدة من الفيروس، التي يقول مسؤولون إنها أكثر قدرة على الانتشار من السلالة الأصلية بنسبة تصل إلى 70 في المئة، مخاوف بخصوص انتشار أوسع.

وبدأت دول أوربية الأحد في إغلاق حدودها أمام القادمين إليها من المملكة المتحدة، ومنعت عدة دول قدوم الرحلات الجوية والقطارات من المملكة بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وتخلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فجأة، السبت، عن خطط للسماح باختلاط ثلاث أُسر داخل البيوت طوال خمسة أيام خلال فترة عيد الميلاد، وفرض قيودا جديدة من المستوى الرابع على غرار الإغلاق الذي فُرض في مارس/ آذار الماضي في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

ولمّح وزير الصحة البريطاني إلى أن الإجراءات الأكثر صرامة، والتي تتطلب من نحو ثلث سكان إنجلترا البقاء في بيوتهم باستثناء أسباب جوهرية مثل الخروج للعمل، قد تظل سارية حتى تصبح اللقاحات متاحة على نطاق أوسع. وقال لمحطة سكاي نيوز "أمامنا طريق طويل لترتيب هذا الأمر".

وأضاف "نحتاج حقا للسيطرة على الوضع… بالأساس علينا توزيع اللقاح لإبقاء الناس في أمان. نظرا لسرعة انتشار هذه السلالة الجديدة، سيكون من الصعب جدا السيطرة عليها حتى نوزع اللقاح".

وبدأت بريطانيا تطعيم سكانها بلقاح شركتي فايزر وبيونتيك في وقت سابق هذا الشهر.

ودعا وزير النقل البريطاني غرانت شابس البريطانيين الذين تنطبق عليهم القواعد الجديدة لعدم السفر. وقال في بيان إنه تم نشر مزيد من ضباط شرطة النقل البريطانية لضمان أن "من يحتاجون للقيام برحلات أساسية فقط هم من يمكنهم السفر بأمان".

وصدرت أوامر بإغلاق متاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية وكذلك أماكن مثل الصالات الرياضية وصالونات تصفيف الشعر، بموجب الإجراءات الجديدة التي وصفتها بعض الشركات بأنها "ضربة موجعة".

وأوضح وزير الصحة أن الحكومة تدرك أن تأثير الإجراءات الجديدة على الاقتصاد سيكون "بالغا" لكن كان عليها أن توازن بين ذلك وبين التداعيات الصحية.

واكتشفت دول أخرى أيضا سلالة جديدة من فيروس كورونا بينها جنوب أفريقيا.

وقالت عالمة الأوبئة بجامعة بال في سويسرا إيما هودكروفت في تغريدة على تويتر إن هناك اختلافا بين السلالتين الجديدتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

Is the new UK variant the same as the new South African variant (501Y.V2)?

No.

They both share the same mutation in spike: N501Y (N->Y at position 501). However, the 2 variants have arisen separately.

1/Nhttps://t.co/m4sx1YN7dO pic.twitter.com/N1Zmyso4mh

— Dr Emma Hodcroft (@firefoxx66) December 19, 2020