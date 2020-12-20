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بدء توزيع لقاح مودرنا في الولايات المتحدة

الجنرال غوستاف بيرنا المسؤول عن عملية "وارب سبيد" (فيسبوك)
الجنرال غوستاف بيرنا المسؤول عن عملية "وارب سبيد" (فيسبوك)
19/12/2020

قال مسؤول أمريكي كبير إن نقل أولى جرعات لقاح شركة مودرنا لمكافحة كوفيد-19، بدأ السبت إلى عدة نقاط توزيع في البلاد، عقب ساعات من منح الشركة ترخيصا طارئا لاستعمال اللقاح.

وقال الجنرال غوستاف بيرنا المسؤول عن عملية "وارب سبيد" التي أطلقتها الحكومة الأمريكية، إن "توزيع لقاح مودرنا بدأ بالفعل".

وأضاف أن شركة مودرنا وشركاءها بدأوا توزيع لقاح كوفيد-19 وإن من المتوقع أن تصل الشاحنات إلى ما يزيد على 3700 موقع في أنحاء الولايات المتحدة.

وأشار بيرنا إلى أن شحنات اللقاح، وهو الثاني الذي توافق عليه الجهات التنظيمية المعنية في الولايات المتحدة، ستصل إلى مقدمي الرعاية الصحية بحلول يوم الاثنين.

وقال إن تسليم أول 20 مليون جرعة من اللقاحين اللذين تنتجهما شركتا مودرنا وفايزر يمكن أن يكتمل في الأسبوع الأول من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجمعة منح ترخيص طارئ لاستعمال اللقاح، عقب أسبوع من إجازتها لقاح فايزر/ بايونتك.

وانطلقت عملية نقل الجرعات الأولى من بلومنغتون في ولاية إنديانا، حيث يوجد مركز تعبئة اللقاح الذي تديره شركة "كاتالانت" نيابة عن موديرنا.

ويجب إبقاء لقاح شركة مودرنا في حرارة أقل من 20 درجة تحت الصفر، في حين يجب إبقاء لقاح فايزر/ بايونتك في حرارة أقل من 70 تحت الصفر. وتتجاوز درجة الحرارة هذه قدرات أجهزة التبريد العادية، ما أجبر مودرنا على تطوير حاويات خاصة لنقلها.

وأشار غوس بيرنا إلى أن شروط الحفاظ على لقاح موديرنا تمنح السلطات المحلية "ليونة للاستجابة إلى حاجيات مناطق يغلب عليها الطابع الريفي ويصعب الوصول إليها".

وأوضح أنه منذ إجازة إدارة الغذاء والدواء استعمال لقاح فايزر/ بايونتك، جرى توزيع نحو 2.9 مليون جرعة منه خلال أسبوع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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