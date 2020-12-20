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الدوري الألماني.. الفرنسي تورام يبصق على مدافع هوفنهايم وعقوبة صارمة بحقه (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه تورام (رويترز)
الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه تورام (رويترز)
20/12/2020

قرر نادي بروسيا مونشنغلادباخ معاقبة مهاجمه ماركوس تورام بعد بصقه على شتيفان بوش لاعب هوفنهايم خلال مباراة الفريقين، السبت، في الدوري الألماني.

وقال ماكس إيبرل مدير الكرة في غلادباخ للموقع الرسمي لناديه "أجريت محادثة طويلة مع ماركوس واعتذر خلالها لي وللنادي عن تصرفاته".

وأوضح إيبرل أن تورام قال له "أنه بصق بشكل غير متعمد بعد أن وجه السباب عدة مرات باللغة الفرنسية في خضم اللحظة" عقب اشتباكه مع لاعب الفريق الخصم.

وقرر النادي خصم شهر من مستحقات تورام، وبجانب هذه العقوبة أعلن النادي الألماني أنه سيتلو ذلك "على الأرجح" عقوبة داخلية بحق اللاعب.

وأضاف أن ماركوس اعتذر "لشتيفان بوش ولهوفنهايم ولزملائه في الفريق، الجهاز الفني وجماهير غلادباخ، أود أن أفعل ذلك مجددا بالنيابة عن بروسيا مونشنغلادباخ".

وقال: "ماركوس قام بخطأ كبير وعوقب على ذلك، يظل الشخص ذاته الذي نعرفه، سنقف إلى جانبه".

وتعرض تورام، 23 عاما، للطرد بسبب تصرفاته ما تسبب في خسارة مونشنغلادباخ بهدفين مقابل هدف.

واعتذر ماركوس تورام عن تصرفه، وكتب عبر تويتر "اليوم حدث شيء لا يمثلني ولا يجب أن يتكرر أبدا".

وأضاف: "جاء رد فعلي إزاء لاعب منافس خاطئا وجاء التصرف عارضا ولم يكن متعمدا. أعتذر للجميع.. لشتيفان بوش وللفريق المنافس ولزملائي في فريقي ولأسرتي ولكل من شاهد ردة فعلي. وبالطبع أنا أتقبل كل النتائج المترتبة على تصرفي".

وجاء هذا التصرف من جانب تورام خلال التحام بين اللاعبين في المباراة التي انتهت بفوز هوفنهايم 2-1. وكشف حكم الفيديو المساعد تفاصيل الحادث ما جعل حكم المباراة يقرر طرد تورام.

وماركوس تورام هو ابن لاعب منتخب فرنسا السابق ليليان تورام الفائز بكأس العالم في 1998.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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