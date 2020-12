الدوري الألماني.. الفرنسي تورام يبصق على مدافع هوفنهايم وعقوبة صارمة بحقه (فيديو)

قرر نادي بروسيا مونشنغلادباخ معاقبة مهاجمه ماركوس تورام بعد بصقه على شتيفان بوش لاعب هوفنهايم خلال مباراة الفريقين، السبت، في الدوري الألماني.

🟥🤦 Somehow, @MarcusThuram thought that spitting at an opponent was a good idea during a global pandemic, and rightly got no sympathy from his @borussia team-mates. More here ▶️ https://t.co/5GVQ4L4yHb | #Bundesliga #BMOTSG | #MarcusThuram | #coronavirus | #COVID19 pic.twitter.com/RwqB9srRSd

