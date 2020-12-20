دعوة من "الصحة العالمية" إلى أوربا بشأن سلالة كورونا الجديدة

دعت منظمة الصحية العالمية أعضاءها في أوربا إلى "تعزيز قيودهم"، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) تنتشر في المملكة المتحدة.

وخارج الأراضي البريطانية، جرى تسجيل بضعة حالات إصابة بالسلالة الجديدة، بينها 9 في الدنمارك وحالة في هولندا وفي أستراليا، وفق منظمة الصحة العالمية.

وقالت متحدثة باسم فرع المنظمة في أوربا إن المنظمة ستدلي بمزيد من المعلومات "حين يكون لديها رؤية أكثر وضوحًا عن صفات هذه السلالة".

وأضافت "في أنحاء أوربا، حيث تنتقل العدوى بشدة -وعلى نطاق واسع- يتعيّن على الدول مضاعفة قيودها وإجراءاتها الوقائية".

وخارج الأراضي البريطانية، جرى تسجيل بضع حالات إصابة بالسلالة الجديدة، بينها تسع في الدنمارك وحالة في كل من هولندا وأستراليا، وفق منظمة الصحة العالمية التي أوصت أعضاءها بـ"توسيع (قدراتهم) على تحديد ماهية سلالة" الفيروس، قبل الحصول على مزيد من المعلومات عن أخطارها.

وتحدثت المنظمة عن "مؤشرات أولية تفيد أن عدوى السلالة قد تكون أكبر"، فضلًا عن أنها "قد تؤثر في فاعلية بعض أساليب التشخيص".

وأوضحت أنه "لا دليل على تبدل في خطورة المرض"، رغم أن هذا الموضوع لا يزال موضع أبحاث.

وقررت دول أوربية عدة، الأحد، تعليق الرحلات الآتية من المملكة المتحدة بعد اكتشاف هذه السلالة "الخارجة عن السيطرة".

وأعلنت السلطات البلجيكية، الأحد، منع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إثر اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

جاء ذلك إثر قرار مماثل من السلطات الهولندية، التي قالت إن الحظر سيظل ساريًّا حتى نهاية العام على الأقل، لمنع انتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والمنتشرة حاليًّا جنوبي بريطانيا.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في تصريح صحفي، إن حظر الرحلات الجوية لمدة 24 ساعة سيبدأ من منتصف الليل من باب الاحتياط.

وأضاف: "هناك العديد من الأسئلة حول هذه السلالة الجديدة، وما إذا كانت موجودة بالفعل في البر الرئيسي"، معربًّا عن أمله في الحصول على مزيد من الوضوح بحلول الثلاثاء.

بدورها، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تدرس الحد من الرحلات الجوية من بريطانيا أو توقيفها، اليوم.

ونقلت الوكالة عن مسؤول ألماني رفيع المستوى قوله إن فرض قيود على الرحلات الجوية من بريطانيا هو خيار جادّ.

وقررت إيطاليا تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة بعد اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي يُشتبه بأنها أكثر عدوى، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وكتب دي مايو على حسابه في فيسبوك "أطلقت المملكة المتحدة تحذيرًا يتعلق بشكل جديد من كوفيد، هو نتيجة تحوّل للفيروس. ونحن كحكومة، من واجبنا حماية الإيطاليين ولذلك سنوقّع، مع وزير الصحة، مرسومًا يقضي بتعليق الرحلات مع بريطانيا"، لكن لم يحدد موعد بدء تنفيذ هذا الإجراء.

وحظرت روما بالفعل عمليات الصعود إلى الطائرات المتجهة إلى المملكة المتحدة من فيوميتشينو، المطار الرئيسي في روما، وفق قناة "سكاي تي جي-24" الإخبارية.

وأوضحت الحكومات الثلاث أن قرارهم جاء ردًا على إجراءات صارمة فرضها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت، في لندن والمناطق المحيطة بها.

وقال إن هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد تكون معدية بنسبة تصل إلى 70 في المئة أكثر من السلالات الأخرى التي رصدت حتى الآن.

وفي وقت سابق، حذرت الحكومة البريطانية منظمة الصحة العالمية (WHO)، من قدرة السلالة الجديدة على زيادة سرعة انتشار الفيروس، كما أوضحت أنها أصابت 60 في المئة من الحالات الموجودة في لندن.

وعلى الصعيد العالمي، أوصت المنظمة "كل الدول بتعزيز قدراتها على تحديد سلالات فيروس كورونا، حين يكون ذلك ممكنًا، وتقاسم المعلومات على الصعيد الدولي، وخصوصًا إذا تحددت الطفرات الإشكالية نفسها".

وعلاوة على الدول التي رصدت على أراضيها السلالة، التي مصدرها المملكة المتحدة، "أبلغت دول عدة منظمة الصحة العالمية بوجود سلالات أخرى تتضمن بعض التغييرات الجينية للسلالة البريطانية"، وخصوصًا طفرة تعرف باسم "إن501واي".

ورأت جنوب أفريقيا التي رصدت بدورها سلالة جديدة، الجمعة، أن الطفرة المذكورة تشكل مصدرًا لعدوى واسعة النطاق.

وأكدت المنظمة أن الدول "تجري أبحاثا إضافية من أجل فهم أفضل للعلاقة".

وتمكن العلماء من اكتشاف آلاف الطفرات المختلفة في عينات الفيروس المسببة لمرض (كوفيد-19)، ولكن بالرغم من اختلافها، لم تثبت هذه التغيرات أيّ تأثير على سرعة انتقال العدوى، أو مدى خطورة الأعراض.