"الأغبى في واشنطن".. ترمب يشدد هجومه على مستشاره السابق للأمن القومي

هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب مجددا اليوم الأحد، مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، واصفا إياه بأنه من الأشخاص "الأغبى في واشنطن".

وكتب ترمب في تغريدة، اليوم الأحد متسائلا" ماذا يمكن لبولتون، وهو من الأشخاص الأغبى في واشنطن، أن يعرفه؟ ألم يكن الشخص الذي تحدث بحماقة في تصريح متلفز عن الحل الليبي لوصف ما ستفعله الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية؟".

What would Bolton, one of the dumbest people in Washington, know? Wasn’t he the person who so stupidly said, on television, “Libyan solution”, when describing what the U.S. was going to do for North Korea? I’ve got plenty of other Bolton “stupid stories”.

