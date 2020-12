"أسرع انتشارا".. سلالة كورونا الجديدة تعيد الإغلاق إلى بريطانيا وهولندا توقف الطيران

قررت الحكومة البريطانية إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من اليوم الأحد، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، في حين أوقفت هولندا استقبال كل الرحلات القادمة من بريطانيا إليها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحفي "يبدو أن هذا الانتشار يسببه نوع جديد من الفيروس ينتقل بسهولة أكبر بكثير". لكنه أضاف أنه "لا يوجد ما يشير إلى أنه أكثر فتكا أو يسبب أعراضاً مَرضية أكثر خطورة"، أو يقلل من فعالية اللقاحات.

British Prime Minister Boris Johnson imposed tighter COVID-19 rules on millions of people in England and drastically scaled back plans to ease restrictions over Christmas, seeking to curb a new and more infectious strain of the virus https://t.co/Ystgy8LGfs pic.twitter.com/tcrXPZfCwy — Reuters (@Reuters) December 20, 2020

وأوضح جونسون وعلماء، أمس السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي اكتشفت في المملكة المتحدة، أسرع انتشارا من السلالة الأصلية بنسبة تصل إلى 70 في المئة لكن لا يُعتقد أنها أشد فتكا كما أن اللقاحات تظل فعالة.

وقال جونسون وأكبر مسؤول طبي في إنجلترا كريس ويتي إن هيئة الصحة العامة اكتشفت السلالة الجديدة وتأكد الآن أنها تنتشر بسهولة أكبر من السلالة الأصلية للفيروس.

وأشار جونسون في مؤتمر صحفي، أعلن فيه تشديد إجراءات العزل العام لملايين السكان، إلى أنه "لا دليل على أنها تسبب مرضا خطيرا ولا زيادة في عدد الوفيات لكن يبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر بكثير".

لافتة حكومية "تحذيرية "في أحد شوارع – 19 من ديسمبر (رويترز)

قيود صارمة

ويخضع سكان العاصمة وجنوب شرق إنجلترا حاليا لقيود صارمة، وسيتم وضعهم تحت مستوى إنذار جديد، هو الرابع والأعلى، وسيُطلب منهم البقاء في منازلهم حتى 30 من ديسمبر/ كانون الأول على أقرب تقدير.

وفي إطار الإغلاق الجديد سيُمنع الخروج من هذه المنطقة، سواء للذهاب إلى أي مكان آخر في المملكة المتحدة أو إلى الخارج، واعتباراً من الأحد، يُحظر أي تجمع بمناسبة عيد الميلاد حيث يفرض أعلى مستوى تأهب، بينما سيتعين على الأسر أن تجتمع خلال يوم واحد فقط في سائر البلاد.

وقال بوريس جونسون "علي أن أخبركم بقلب مثقل أنه لا يمكننا أن نقضي عيد الميلاد كما كان مخططاً له"، مؤكداً أن "ليس لدينا خيار" في الأمر. وطلب من البريطانيين "التضحية بفرصة لقاء أحبائهم في عيد الميلاد هذا العام من أجل توفير حماية أفضل لهم ومن ثم التمكن من رؤيتهم خلال احتفالات عيد الميلاد المقبلة".

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان إن لندن تواجه "أصعب عيد ميلاد مر عليها منذ الحرب".

WHO says in close contact with UK officials on new COVID-19 virus variant https://t.co/6cwX3CzIfd pic.twitter.com/4mVlTODIsM — Reuters (@Reuters) December 20, 2020

سلالة جديدة أسرع انتشارا

كان كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي قال في بيان إن "المجموعة الاستشارية بشأن التهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي تعتبر الآن أن هذه السلالة الجديدة (من الفيروس) يمكن أن تنتشر على نحو أسرع".

وقال إن المملكة المتحدة أبلغت منظمة الصحة العالمية عن سرعة انتشار هذه النسخة الجديدة من فيروس كورونا، بينما لوحظت بالفعل طفرات سابقة للفيروس أبلغ عنها في أنحاء أخرى من العالم.

وتعرضت حكومة بوريس جونسون لانتقادات شديدة منذ بداية تفشي الوباء بسبب أسلوب إدارتها للأزمة، ولذلك فهي تراهن كثيراً على التطعيم وأطلقت في 8 من ديسمبر/كانون الأول حملة تعطي الأولوية لكبار السن ومقدمي الرعاية الصحية.

وبعد لقاح فايزر/بيونتيك، يتوقع أن توافق وكالة الأدوية البريطانية في 28 أو 29 من ديسمبر/كانون الأول على لقاح ثان هو اللقاح الذي طوره مختبر أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد ، وفقًا لصحيفة "ذا تلغراف".

أحد شوارع لندن عشية الإعلان عن إغلاق جديد(رويترز)

هولندا تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا

في ذات السياق قررت هولندا حظر استقبال رحلات جوية تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد وذلك بعدما اكتشفت بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان صباح اليوم الأحد إن حظر السفر سيظل ساريا حتى الأول من يناير كانون الثاني مضيفة أنها تتابع التطورات وتدرس فرض إجراءات إضافية تتعلق بوسائل السفر الأخرى.

ويأتي الحظر بعد حديث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومجموعة من العلماء يوم السبت أن السلالة الجديدة المكتشفة في البلاد أشد عدوى بنسبة 70 في المئة.

وقالت وزارة الصحة الهولندية في بيان إن "سلالة معدية من فيروس كوفيد-19 تنتشر في المملكة المتحدة. يُعتقد أنها تنتشر بسهولة أكبر وأسرع ويصعب اكتشافها".

BREAKING: British Prime Minister Boris Johnson has barred indoor Christmas gatherings in London and much of southern England, and says non-essential shops must close to curb rapidly spreading coronavirus infections. https://t.co/WXwOBxgv0u — The Associated Press (@AP) December 19, 2020

وأشار البيان إلى أن هيئة الصحة العامة الهولندية "توصي بأن يكون أي دخول لهذه السلالة من الفيروس، من المملكة المتحدة محدودا قدر الإمكان من خلال تقييد و/أو التحكم بحركة الركاب من المملكة المتحدة".

وقال بيان وزارة الصحة إنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستبحث (الحكومة الهولندية) مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوربي، في إمكانات الحد من مخاطر انتقال السلالة الجديدة للفيروس من المملكة المتحدة".

وتفرض هولندا حاليا إغلاقا لمدة خمسة أسابيع حتى منتصف كانون الثاني/يناير، مع إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية، من أجل كبح انتشار الفيروس.