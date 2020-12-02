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نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)
الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)
2/12/2020

وكانت السلطات المصرية قبضت على أربعة من مسئولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهم: جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير وجورج زكي، عقب اجتماع جرى في 3 نوفمبر/تشرين الثاني استضافته المبادرة مع دبلوماسيين أوربيين لمناقشة حقوق الإنسان في مصر.

واستهلت جوهانسون حديثها قائلة "الكلام في مصر اليوم خطر، أريد أن ألقي الضوء على 4 أشخاص قبض عليهم ظلما بسبب عملهم في الدفاع عن كرامة غيرهم وهم: جاسر وكريم ومحمد وزكي".

وأضافت "هؤلاء الرجال قضوا حياتهم في محاربة الظلم، والآن وجدوا أنفسهم خلف القضبان، وكلهم يواجهون تهما ملفقة قد تؤدي بهم إلى سنوات عديدة داخل السجن".

وتابعت "والحقيقة أن جريمتهم الوحيدة هي الوقوف للدفاع عن كرامة المصريين، فقد ظلت المبادرة المصرية تعمل لسنوات بشجاعة فائقة ودون كلل على الخطوط الأمامية لحماية الناس الأضعف والدفاع عنهم، ولإصلاح منظومة العدالة الجنائية المعيبة التي تدمر حياة الأبرياء، ولإلغاء عقوبة الإعدام".

وأردفت "كريم الذي تزوج حديثا سوف يقضي عيد ميلاده السابع والثلاثين في السجن.. زوجة محمد تتحرق شوقا لرؤية زوجها ولم يتم السماح لها ولا لغيرها من الأهالي بأية زيارة، زكي تم تعذيبه بعد اعتقاله سابقا هذا العام.. أما المؤسس حسام بهجت فهو ممنوع من السفر وجرى تجميد أصوله المالية منذ 4 سنوات".

واستطردت "أنا مذهولة من شجاعة هؤلاء الرجال الذين يستمرون في عملهم في الدفاع حقوق الناس، ويدفعون ثمنا باهظا من حياتهم. إنهم مثال لكثير غيرهم في مصر ممن يمتلكون الشجاعة والذكاء ويسعون للتغيير رغم العوائق الجمة. الحكومة الديمقراطية الحقة تحتفي بهؤلاء الرجال لا تسجنهم، إنهم أفضل من فينا".

وختمت جوهانسون بقولها "اليوم أنا أتضامن مع شعب مصر، ومع الكثير من الشعوب حول العالم، وأطالب بالإفراج الفوري عن جاسر وكريم ومحمد وزكي، وعيد ميلاد سعيد يا كريم، أنت لست وحدك".

وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن محكمة مصرية حددت يوم الأحد القادم الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول موعدا لإصدار قرارها إما بتأييد أو رفض قرار النائب العام بمنع المبادرة المصرية من التصرف في أموالها.

وأفادت المبادرة أن المحكمة رفضت السماح للمحامين بالاطلاع على مذكرة بأسباب أمر المنع من التصرف في الأموال، كما رفضت السماح لهم بالانفراد بموكليهم، ورفضت كذلك تأجيل قرارها لما بعد سماع مرافعات الدفاع.

وأشارت إلى أن المحامين علموا بأمر هذه الجلسة عن طريق "الصدفة" أثناء محاولتهم استصدار إذن زيارة للمحبوسين، ولم يتلقوا أي أمر إخطار بها.

هذا و      نقلت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي عبر حسابها على تويتر عن رئيسها إليون إنغل انزعاجه من توقيف موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقال "إن اعتقال موظفي المبادرة يشكل آخر محاولات مصر إسكات الداعين للحقوق الأساسية بعد سنوات من قمع المعارضة".

ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري عن موظفي المبادرة والالتزام بالإصلاحات المطلوبة بشدة، مشيرة إلى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تشكل صوتا مهما للشعب المصري وأنه "عندما تحد مصر من حريات شعبها فإن العالم يلاحظ ذلك، وهو ما سيجعل تحسين العلاقات الأمريكية المصرية أمرا صعبا".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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