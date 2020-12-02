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"الصحة العالمية" توصي بارتداء الكمامات في المنازل في بعض الحالات

منظمة الصحة توصي بارتداء الكمامات في المنازل (رويترز)
منظمة الصحة توصي بارتداء الكمامات في المنازل (رويترز)
2/12/2020

أوصت منظمة الصحة العالمية بارتداء الكمامات في المنازل لمنع انتقال الإصابة بفيروس كورونا عند استقبال زوار إذا لم يكن من الممكن الحفاظ على التباعد البدني.

وتضمنت وثيقة توجيهية جديدة تم نشرها، اليوم الأربعاء، أنه يتعين ارتداء الكمامات داخل المنازل عندما لا يكون واضحا إن كان يتم تهوية الغرفة بشكل صحيح.

وسبق أن دعت منظمة الصحة العالمية إلى ارتداء الكمامات في الأماكن الضيقة، إلا أنها لم تذكر توجيهات بالنسبة للأماكن الخاصة.

ووسعت المنظمة الأممية توصياتها لارتداء الكمامات في مرافق الرعاية الصحية لتشمل التوصية بارتداء الموظفين الإداريين والعاملين الذين لا ينخرطون مباشرة في الرعاية الصحية للكمامات في جميع الأوقات.

وشددت المنظمة على ضرورة ارتداء المرضى للكمامات في المواقف التي يكونون فيها على اتصال قريب بآخرين.

وجددت المنظمة اليوم الأربعاء التحذير من أن وضع الكمامات قد يمنح إحساسا زائفا بالأمان مما يجعل الأفراد يغفلون عن الإجراءات الوقائية الرئيسية الأخرى.

منظمة الصحة أوصت بارتداء الكمامات في مرافق الرعاية الصحية (رويترز)

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و482 ألفا و240 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر/كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الأربعاء.

وأصيب أكثر من 63 مليونا و865 ألفا و770 شخصا في العالم الفيروس، تعافى منهم 40 مليونا و695 ألفا و700 على الأقل حتى اليوم.

والحصيلة التي استندت إلى بيانات وطنية مختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية قد لا تبين إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات.

ذلك أن العديد من الدول لا تجري فحوصا إلا للذين تظهر عليهم الأعراض أو الحالات الخطرة، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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