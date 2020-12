"الصحة العالمية" توصي بارتداء الكمامات في المنازل في بعض الحالات

أوصت منظمة الصحة العالمية بارتداء الكمامات في المنازل لمنع انتقال الإصابة بفيروس كورونا عند استقبال زوار إذا لم يكن من الممكن الحفاظ على التباعد البدني.

وتضمنت وثيقة توجيهية جديدة تم نشرها، اليوم الأربعاء، أنه يتعين ارتداء الكمامات داخل المنازل عندما لا يكون واضحا إن كان يتم تهوية الغرفة بشكل صحيح.

وسبق أن دعت منظمة الصحة العالمية إلى ارتداء الكمامات في الأماكن الضيقة، إلا أنها لم تذكر توجيهات بالنسبة للأماكن الخاصة.

