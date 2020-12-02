استشهاد عاملين فلسطينيين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(فيديو)

استشهد عاملان فلسطينيَان وأصيب أكثر من 5 آخرين في حادث دهس، تعرّض له عمال فلسطينيون، فجر اليوم الأربعاء، قرب مدينة القدس.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن عاملين فلسطينيين استشهدا، وأصيب عدد آخر من العمال، بتعرضهم لحادث دهس على حاجز بيت لحم الشمالي بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن العشرات من العمال تجمعوا على حاجز بيت لحم الشمالي، للتوجه إلى أعمالهم، وتعرضوا لحادث دهس من قبل سائق حافلة يتبع لشركة إسرائيلية.

فيديو آخر من مكان دهس مجموعة من العمال الفلسطينيين من قبل حافلة "إسرائيلية" فجر اليوم pic.twitter.com/pLMwy1ugiY — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 2, 2020

ونقلت الأناضول عن شاهر سعد، أمين عام اتحاد عمال فلسطين، ومصادر طبية، أن حادث الدهس وقع على حاجز بيت لحم-القدس، وقال إن العمال، من محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة.

ووصف سعد الحالة الصحية للمصابين، بأنها ما بين متوسطة وطفيفة، وحمّل، السلطات الإسرائيلية المسؤولية كاملة، عن الحادث، لعدم تأهيل كراجات خاصة لنقل العمال الفلسطينيين إلى مواقع عملهم.

وقال شاهد عيان، لمراسل الأناضول، إن مجموعة من العمال فوجئوا بحافلة إسرائيلية، تدخل موقفا خاصا على حاجز بيت لحم الشمالي، لتدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين.

استشهاد عامل فلسطيني وإصابة 6 آخرين جراء دهسهم من قبل حافلة إسرائيلية قرب بيت لحم pic.twitter.com/IKjeLVXNPD — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 2, 2020

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن طواقمها تعاملت مع عدد من الإصابات على حاجز بيت لحم الشمالي.

وتناقل فلسطينيون عبر وسائل الاعلام الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة، تُظهر عددا العمال المصابين على حاجز بيت لحم-القدس.

ويعمل في إسرائيل والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، قرابة 133 ألف عامل فلسطيني، حاصلين على تصاريح خاصة.