كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

كشف مصور عن سر اختفاء مسلة معدنية غامضة تم العثور عليها في جزء ناء من صحراء ولاية يوتا الأمريكية الشهر الماضي.

وأثار الكشف عن العمود المعدني اللامع وسط الصحراء جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، وتواصلت الإثارة مع اختفاء العمود بشكل مفاجئ.

لكن المصور روس برناردس نشر صورا على إنستغرام لما قال إنها لحظات العمود الأخيرة، وهي صور بينت أنه لا علاقة له بالفضاء إذ بدا أنه صفائح معدنية مثبته بهيكل خشبي مفرغ.

وفي الوصف المرافق لمجموعة الصور، تحدث برناردس عن رحلة بالسيارة مع ثلاثة أصدقاء استغرقت ست ساعات يوم الجمعة لالتقاط بعض الصور التذكارية مع العمود في ضوء القمر.

وأضاف أنهم بعدما التقطوا بعض الصور سمعوا أصوات أشخاص قادمين نحو الوادي وظهر أمامهم أربعة رجال.

وكتب أنه تنحى جانبا حتى تقضي المجموعة الجديدة وقتا ممتعا بمفردها مع العمود، لكنه وجدهم يشرعون في دفعه.

وقال "دفعوا العمود دفعتين أو نحو ذلك وقال لنا أحدهم (أرجو أن تكونوا قد التقطتم صوركم). ثم دفعه دفعة قوية فمال على جانبه".

وأضاف أن أحدهم قال "لذلك يجب ألا تترك قمامة في الصحراء".

وكتب برناردس أن العمود سقط بعد وقت قصير محدثا دويا عاليا وأن الرجال فككوه بسرعة ونقلوه في عربة يد.

وقال المكتب الأمريكي لإدارة الأراضي الذي يشرف على الصحراء الأسبوع الماضي إنه لا يحقق في أمره لأنه يعتبره ملكية خاصة.

ولم يرد مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هوان على أسئلة بشأن العمود، لكنه قال في بيان في وقت سابق من الأسبوع إنه "لم يكن يملك الموارد الكافية لتخصيص الكثير من الوقت" للنظر في وصول العمود أو اختفائه.

وأثارت المسلة الغامضة مجهولة المصدر تكهنات شتى لامس بعضها حد الخيال العلمي.

