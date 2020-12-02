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شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
2/12/2020

بادر شرطي سريع البديهة في بلدة باترسون بالولايات المتحدة، بإنقاذ طفل توقف عن التنفس، كما أظهرت مشاهد فيديو تم تصويرها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني ونشرتها الشرطة على صفحتها.

وقالت شرطة مدينة باترسون التي تقع مقاطعة باسيك، بولاية نيوجيرزي الأمريكية، إنها تلقت مكالمة هاتفية من عائلة تفيد بأن طفلاً يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع يعاني من صعوبة في التنفس.

وأوضحت، أن أحد الضباط – جاكوب كالاهان- كان قد وصل إلى المنزل بعد وقت قصير من تلقي المحادثة، ووجد الرضيع عند دخوله المنزل وأمه تحمله على يديها وهي بادية القلق والانزعاج.

وأظهرت لقطات فيديو الشرطي وهو يحمل الطفل الرضيع ويقلبه على وجهه ثم أخذ يربت على ظهره بقوة مرارا، وسرعان ما أخذ الطفل في الصراخ والبكاء وعاد إلى التنفس بطريقة طبيعية.

واستمر كالاهان في حمل الرضيع وتهدئته حتى وصل المسعفون، ما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الطفل، لسرعة التصرف في الوقت الحرج الذي كان يعاني فيه الرضيع من ضيق التنفس.

المصدر : الجزيرة مباشر

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