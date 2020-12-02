تايوان: جوازات سفر "كوفيد-19" ستكون فكرة رائعة

قال وزير الصحة التايواني تشين شيه شونغ إن فكرة توفركل شخص على جوارسفر خاص بتاريخ إصابته بالأمراض المعدية واللقاحات التي استفاد منها تمثل فكرة جديدة ومهمة رغم صعوبة تطبيقها وذلك في مسعى للاستفادة منه وتسهيل سير العمل خلال الرحلات الدولية للأفراد.

وقالت هيئة الطيران الدولي الشهر الماضي إنها بصدد تطوير وإعداد مجموعة من تطبيقات الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي من شأنها أن تساعد المسافرين على التنقل ومعرفة القيود والمشاركات الآمنة لشهادات الاختبار واللقاح مع شركات الطيران الدولية والحكومات.

وتأتي هذه الأخبار المتواترة في فترة وجيزة قبيل إعلان شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" على أنها ستصر في المستقبل على أن يحصل جميع المسافرين القادمين إلى أستراليا ومنها على لقاح كوفيد 19 واصفة هذه الخطوة بأنها إجراء ضروري ولازم.

وكانت الحكومة التايوانية قد تمكنت من التحكم في انتشار وباء كورونا ووضعه تحت السيطرة بفضل المراقبة المبتكرة والفعالة، إلى جانب اعتمادها جملة من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفتح حدودها التي لا زالت مغلقة إلى حد كبيرمنها أمام الزوار.

وردا على السؤال المتعلق بفاعلية "جواز السفر الطبي" قال تشين "إن هذا الإجراء يبقى أمرا صعبا وقد يواجه الكثير من العوائق" وذلك في إشارة إلى القضايا المتصلة بالتحقق من الشهادات بين البلدان ومدى صحتها.

وأضاف لكننا نتطلع إلى هذا النوع من العمل الاستراتيجي الضروي حتى يتفهم الجميع أهمية الدور الأساسي للقضايا المرتبطة بصحة البشر وحرية التنقل بين الدول.

وقال المسؤول التايواني"نعرف أنه لا توجد طريقة ناجحة نسبة 100% لتطبيق هذه الإجراءات، لكن إذا ما تمت المصادقة على فكرة "جواز السفر الصحي" فإن ذلك قد يؤدي إلى تطوير العمل والتنسيق بين الدول لمواجهة وباء كورونا مستقبلا.