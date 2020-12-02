العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن "السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 شخصا خلال شهرين، بزيادة مضاعفة لعدد المُسجل إعدامهم خلال عام 2019".

وذكر تقرير للمنظمة أن السلطات المصرية "أعدمت ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، أي ما يقرب من ضعف الـ32 المسجل إعدامهم في 2019".

بيان صحافي- لقد شرعت السلطات المصرية في موجة إعدام مروعة في الأشهر الأخيرة، حيث أعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية بالغة الجور. فالعدد الذي أعدم في الشهرين الماضيين هو ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019https://t.co/0X4CvEm7rH — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 2, 2020

وقالت المنظمة إنها أعدت التقرير استنادا إلى وقائع مثبتة من خلال إفادات المحامين وأقارب السجناء الذين أعدموا، وتقارير المنظمات المصرية غير الحكومية.

ووفق القانون المصري، يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو من يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم.

وقال التقرير إن "من بين الذين تم إعدامهم ما لا يقل عن 15 شخصا، أدينوا في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، عقب محاكمات بالغة الجور شابها انتهاكات حقوقية جسيمة".

#مصر: إثر موجة الإعدام المروعة التي قامت بها السلطات، نطالبها اليوم بالكف عن الدوس على الحق في الحياة وتجاهل التزاماتها بموجب القانون الدولي! وندعو السلطات إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام والأمر بإجراء إعادة محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة #الإعدام.

⬅️ https://t.co/EcZ8uMQVKw pic.twitter.com/slNAA9YXL2 — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 2, 2020

وقال فيليب لوثر مدير البحوث في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن "السلطات المصرية شرعت في موجة إعدام مروعة بالأشهر الأخيرة".

وحث لوثر المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان الأممية على "دعوة السلطات المصرية إلى وضع حد فورا لعمليات الإعدام، وإنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد".

وقال التقرير إن السلطات المصرية "قامت أيضا بقمع منظمات حقوق الإنسان العاملة في مجال عقوبة الإعدام. واعتقلت موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بين 15 و 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، واستجوبتهم بشأن عمل المنظمة في مجال العدالة الجنائية، بما في ذلك تقريرها الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني بشأن الارتفاع المقلق في عمليات الإعدام".

أكثر من 90 🚹 و 🚺 أعدموا في #مصر منذ أكتوبر حسب الإعلام. لا تكتفي السلطات بالدوس وحسب على الحق في الحياة، بل تعاقب أيضاً المدافعين عن #حقوق_الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين يتحدّثون علناً عن تلك الانتهاكات.

🚫 لا لعقوبة الإعدام

🆓 @EIPR

https://t.co/kX5lTHf6b2 pic.twitter.com/crDASHcPz2 — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 2, 2020

وتنفي السلطات المصرية وجود سجناء سياسيين، وتؤكد التزامها بالقانون والدستور واستقلال القضاء. كما رفضت خلال السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية متصاعدة بشأن التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام، إذا دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.

وعادة ما تشكك مصر في صحة تقارير المنظمات الحقوقية الدولية بشأن أحكام الإعدام وتعتبرها "مسيسة"، رافضة المساس بالقضاء المصري بشقيه المدني والعسكري.