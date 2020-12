الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

أعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للأدوية اليوم الأربعاء أن الهيئة التنظيمية البريطانية للأدوية أصدرت موافقة طارئة على اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته الشركتان.

وباتت المملكة المتحدة البلد الأول في العالم الذي يمنح الترخيص للقاح الشركة الأمريكية فايزر والمختبر الألماني بايونتيك المضاد لكوفيد-19 على أن يصبح متوفراً اعتباراً "من الأسبوع المقبل.

Help is on its way. The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19. The NHS stands ready to start vaccinating early next week. The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply. — Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020

وقال المتحدّث باسم وزارة الصحة "وافقت الحكومة اليوم الأربعاء على توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، بالتصريح باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن "اللقاح سوف يصبح متوفراَ في كل أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل، ورحّب وزير الصحة مات هانكوك بهذه الخطوة قائلاً "المملكة المتحدة أول بلد في العالم سيمتلك لقاحاً معتمداً سريرياً".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الضوء الأخضر منح "بعد أشهر من تجارب سريرية دقيقة وتحليل معمق للبيانات من جانب خبراء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، الذين استنتجوا أن اللقاح يلبي معاييرهم الصارمة للسلامة والنوعية والفعالية".

Exciting news: We received the world’s first authorization of a #COVID19 #vaccine, with @MHRA granting emergency use authorization in the UK. More regulatory decisions may come in 2020. More information: https://t.co/8Fpa22leS5 pic.twitter.com/mTIO48RgnN — BioNTech SE (@BioNTech_Group) December 2, 2020

ورحب رئيس مختبرات فايزر البرت بورلا من جهته في بيان بالسماح باستخدام اللقاح في المملكة المتحدة واصفاً ذلك بأنه "لحظة تاريخية".

وستكون الأولوية في التلقيح لنزلاء دور رعاية المسنين والعاملين في المجال الصحي والمتقدمين في السن وأكثر الأشخاص ضعفاً.

أول موافقة على مستوى العالم

تمنح هذه الموافقة البريطانيين الضوء الأخضر للحصول على اللقاح في وقت أقرب من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر هذه أيضا أول موافقة على اللقاح على مستوى العالم.

أعلنت الشركتان اليوم الأربعاء أنه يتوقع وصول الشحنات الأولى إلى المملكة المتحدة في غضون أيام قليلة، وقالتا في بيان" لها إن أول موافقة طارئة على لقاح كوفيد19- تعد نقلة نوعية علمية رائدة".

To all the participants in our COVID-19 vaccine trial around the world 🌏 . . . Thank You. pic.twitter.com/o3eIGw7tge — Pfizer Inc. (@pfizer) November 24, 2020

فاعلية اللقاح

بالنسبة للقاح بيونتيك/فايزر، أظهرت سلسلة واسعة من الاختبارات فاعلية توفر حماية بنسبة 95% ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركتان عقب اختتام التحليلات الأخيرة إن اللقاح عمل بشكل جيد على نحو مماثل في جميع الفئات العمرية والاختلافات الديموغرافية الأخرى ولم يظهر عمليا أي آثار جانبية خطيرة.

وتبلغ نسبة الحماية التي يوفرها التطعيم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أكثر من 94%.

وتتعلق هذه النتائج الإيجابية بالوقاية من مرض كوفيد- 19 ولم يتضح بعد إلى أي مدى يحمي اللقاح أيضا من العدوى ومن إمكانية انتقال الفيروس.

تعتزم وكالة الأدوية الأوربية "إيما" أيضا اتخاذ قرار بشأن توصية الموافقة على لقاح كورونا لبيونتيك وفايزر في ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وأعلنت الوكالة أمس الثلاثاء أن نتائج المراجعة ستكون متاحة بحلول 29 ديسمبر/كانون أول على أبعد تقدير.