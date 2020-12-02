البث الحي
الأخبار

أمريكا توزع لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

أمريكا تعلن عن البدء في توزيع لقاح ضد كورونا منتصف الشهر (روتيرز)
أمريكا تعلن عن البدء في توزيع لقاح ضد كورونا منتصف الشهر (روتيرز)
2/12/2020

أعلنت الوكالة الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن حزمة من البرامج الجديدة الخاصة بالشروع في تلقيح ملايين الأمريكيين للوقاية من فيروس كورونا بدءا من منتصف الشهر الجاري، في محاولة لوقف نزيف الوفيات الذي سجل ارقاما قياسية خلال الاشهر الستة الماضية .

وقال منصف السلاوي المدير التنفيذي السابق لشركة "غلاسكو سميث كلاين" المتخصصة في الصناعة الدوائية والذي عينه الرئيس دونالد ترمب للإشراف على تسريع عمليات التوصل للقاح فعال ضد كوفيد-19 إن "القاح الذي سيتم اعتماده سيكون بين أيدي المواطنين الأمريكيين في حيززمني لا يتجاوز يومين في اقصى تقدير".

وكان عدد من المستشارين الطبيين التابعيين للوكالة صوتوا بالإجماع على ضرورة أن يكون العاملون في الجبهات الأمامية في القطاع الصحي والمشرفين المباشريين على الحالات الحرجة هم الأوائل الذين يستفيدون من الجرعات الأولى لهذا اللقاح.

وفي محاولة جديدة للتقليص من ارتفاع نسبة الوفايات في الولايات المتحدة، قالت الوكالة إنها ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة في تبني وتعميم سياسة وقائية جديدة تعتمد على تقليص مدة الحجر الذاتي إلى 10 أو 7 ايام بدل 15 يوما، إذا أثبتت الفحوصات أن نتيجة المصاب بالفيروس أضحت سالبة.

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

تايوان: جوازات سفر "كوفيد-19" ستكون فكرة رائعة

تايوان تدعو لمزيد من الإجراءت الاحترازية للتصدي لوباء كورونا(روتيرز)

استشهاد عاملين فلسطينيين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(فيديو)

مقتل فلسطينيَين وإصابة 5 بحادث دهس قرب القدس(مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)