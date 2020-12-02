أمريكا توزع لقاح كورونا منتصف الشهر الجاري

أعلنت الوكالة الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن حزمة من البرامج الجديدة الخاصة بالشروع في تلقيح ملايين الأمريكيين للوقاية من فيروس كورونا بدءا من منتصف الشهر الجاري، في محاولة لوقف نزيف الوفيات الذي سجل ارقاما قياسية خلال الاشهر الستة الماضية .

وقال منصف السلاوي المدير التنفيذي السابق لشركة "غلاسكو سميث كلاين" المتخصصة في الصناعة الدوائية والذي عينه الرئيس دونالد ترمب للإشراف على تسريع عمليات التوصل للقاح فعال ضد كوفيد-19 إن "القاح الذي سيتم اعتماده سيكون بين أيدي المواطنين الأمريكيين في حيززمني لا يتجاوز يومين في اقصى تقدير".

وكان عدد من المستشارين الطبيين التابعيين للوكالة صوتوا بالإجماع على ضرورة أن يكون العاملون في الجبهات الأمامية في القطاع الصحي والمشرفين المباشريين على الحالات الحرجة هم الأوائل الذين يستفيدون من الجرعات الأولى لهذا اللقاح.

وفي محاولة جديدة للتقليص من ارتفاع نسبة الوفايات في الولايات المتحدة، قالت الوكالة إنها ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة في تبني وتعميم سياسة وقائية جديدة تعتمد على تقليص مدة الحجر الذاتي إلى 10 أو 7 ايام بدل 15 يوما، إذا أثبتت الفحوصات أن نتيجة المصاب بالفيروس أضحت سالبة.