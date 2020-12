رغم تسجيل 5 حالات حساسية.. نائب الرئيس الأمريكي يتلقى لقاح فايزر (فيديو)

قال مسؤول كبير في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إن الإدارة تتحرى أمر نحو 5 حالات حساسية حدثت بين أفراد تلقوا لقاح شركتي فايزر وبيونتيك الواقي من كوفيد-19 الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع للإدارة، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن أعراض الحساسية جرى تسجيلها في أكثر من ولاية.

وأضاف أن مادة البولي إيثيلين جلايكول التي تدخل في تركيب لقاح فايزر، وكذلك في لقاح مودرنا الذي تم ترخيصه أمس الجمعة، "يمكن أن تكون هي المسببة" لهذا الأثر الجانبي.

وقال ماركس إن الحساسية لهذه المادة يمكن أن تكون أكثر شيوعا نوعا ما مما كان يعتقد من قبل.

وكانت حالات رُصدت في ألاسكا مشابهة لحالتين سبق وأن تم رصدهما في بريطانيا.

وقالت حينها الجهة المنظمة للقطاع الصحي في بريطانيا إن كلا من له تاريخ مرضي مع الحساسية المفرطة أو يعاني آثار الحساسية المصاحبة لأدوية أو أغذية معينة ينبغي ألا يتلقى لقاح فايزر-بيونتيك.

إلا أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قالت وقتها إن معظم الأمريكيين الذين يعانون من الحساسية سيكونون بمأمن لدى تلقي اللقاح.

وقالت إن من عانوا في السابق من حساسية شديدة من لقاح أو مكونات في هذا اللقاح هم فقط من يجب ألا يتلقوا التطعيم.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أمس الجمعة إن لقاح مودرنا يجب ألا يُعطى لأفراد لديهم تاريخ معروف من الحساسية الشديدة لأي من مكونات اللقاح.

وتلقى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي جرعة اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك بعد إقراره الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة للوقاية من كوفيد-19 أمام كاميرات التلفزيون أمس الجمعة في محاولة لحشد التأييد الشعبي لحملات التطعيم.

ومع تخطي وفيات المرض في الولايات المتحدة حاجز الثلاثة آلاف يوميا لليوم الثالث على التوالي، وصف بنس اللقاحات بأنها بارقة أمل مع توقع توزيع نحو 20 مليون جرعة بنهاية الشهر الجاري ومئات الملايين من الجرعات في النصف الأول من العام القادم.

وقال بنس الذي يقود فريق العمل المكلف بالتصدي لوباء كورونا في البيت الأبيض "أعتقد أيضا أن التاريخ سيسجل أن هذا الأسبوع كان بداية النهاية لجائحة فيروس كورونا.. لكن مع تزايد الحالات في أنحاء البلاد ومعدلات دخول المستشفيات، لدينا طريق طويل لنقطعه".

We want to ensure every American: While we cut red tape, we have cut no corners when it comes to the development of this SAFE and EFFECTIVE vaccine. pic.twitter.com/aKAEzxUVd6

— Mike Pence (@Mike_Pence) December 18, 2020