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رغم تسجيل 5 حالات حساسية.. نائب الرئيس الأمريكي يتلقى لقاح فايزر (فيديو)

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ينتظر تلقي لقاح كورونا (وسائل التواصل)
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ينتظر تلقي لقاح كورونا (وسائل التواصل)
19/12/2020

قال مسؤول كبير في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إن الإدارة تتحرى أمر نحو 5 حالات حساسية حدثت بين أفراد تلقوا لقاح شركتي فايزر وبيونتيك الواقي من كوفيد-19 الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع للإدارة، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن أعراض الحساسية جرى تسجيلها في أكثر من ولاية.

وأضاف أن مادة البولي إيثيلين جلايكول التي تدخل في تركيب لقاح فايزر، وكذلك في لقاح مودرنا الذي تم ترخيصه أمس الجمعة، "يمكن أن تكون هي المسببة" لهذا الأثر الجانبي.

وقال ماركس إن الحساسية لهذه المادة يمكن أن تكون أكثر شيوعا نوعا ما مما كان يعتقد من قبل.

وكانت حالات رُصدت في ألاسكا مشابهة لحالتين سبق وأن تم رصدهما في بريطانيا.

وقالت حينها الجهة المنظمة للقطاع الصحي في بريطانيا إن كلا من له تاريخ مرضي مع الحساسية المفرطة أو يعاني آثار الحساسية المصاحبة لأدوية أو أغذية معينة ينبغي ألا يتلقى لقاح فايزر-بيونتيك.

إلا أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قالت وقتها إن معظم الأمريكيين الذين يعانون من الحساسية سيكونون بمأمن لدى تلقي اللقاح.

وقالت إن من عانوا في السابق من حساسية شديدة من لقاح أو مكونات في هذا اللقاح هم فقط من يجب ألا يتلقوا التطعيم.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أمس الجمعة إن لقاح مودرنا يجب ألا يُعطى لأفراد لديهم تاريخ معروف من الحساسية الشديدة لأي من مكونات اللقاح.

بنس يتلقى اللقاح

وتلقى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي جرعة اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك بعد إقراره الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة للوقاية من كوفيد-19 أمام كاميرات التلفزيون أمس الجمعة في محاولة لحشد التأييد الشعبي لحملات التطعيم.

ومع تخطي وفيات المرض في الولايات المتحدة حاجز الثلاثة آلاف يوميا لليوم الثالث على التوالي، وصف بنس اللقاحات بأنها بارقة أمل مع توقع توزيع نحو 20 مليون جرعة بنهاية الشهر الجاري ومئات الملايين من الجرعات في النصف الأول من العام القادم.

وقال بنس الذي يقود فريق العمل المكلف بالتصدي لوباء كورونا في البيت الأبيض "أعتقد أيضا أن التاريخ سيسجل أن هذا الأسبوع كان بداية النهاية لجائحة فيروس كورونا.. لكن مع تزايد الحالات في أنحاء البلاد ومعدلات دخول المستشفيات، لدينا طريق طويل لنقطعه".

وسجلت الولايات المتحدة 239903 حالات إصابة جديدة الخميس وهو رقم قياسي بينما تخطى إجمالي الوفيات بالمرض فيها 311 ألفا.

إجازة  لقاح مودرنا

من جهة أخرى أصبح لقاح شركة مودرنا للوقاية من فيروس كورونا الثاني الذي يحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وذلك في نبأ سار للأمريكيين الذين تشهد بلادهم ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بالعدوى.

عبوات من لقاح مودرنا المضاد لكورونا (رويترز)

وأعلنت الإدارة ترخيص استخدام لقاح مودرنا في وقت متأخر الجمعة بعدما أجازته لجنة الخبراء الخارجيين بالإدارة الخميس.

ويمثل القرار أول ترخيص في العالم للقاح مودرنا الذي يعتمد على تكنولوجيا آر.إن.إيه وذلك بعد أقل من عام من اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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