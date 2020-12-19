البث الحي
الأخبار|أمريكا

بومبيو يتهم روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية الكبيرة وبايدن يتوعد

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
19/12/2020

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن روسيا تقف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أمريكية عدة وأهدافا في كل أنحاء العالم أيضا.

وقال بومبيو لبرنامج (ذي مارك ليفين شو) أمس الجمعة "كانت هناك جهود كبيرة لاستخدام جزء من برنامج معلوماتي لطرف ثالث لدس رمز أساسي داخل أنظمة الحكومة الأمريكية.

وأوضح" الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا أن الروس يقفون وراء ذلك الهجوم".

كان بومبيو أشار يوم الإثنين إلى تورط موسكو في هذه الهجمات مؤكدا أن الحكومة الروسية قامت بمحاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية.

وذكرت مجموعة مايكروسوفت في وقت متأخر من الخميس أنها أبلغت أكثر من أربعين عميلا استهدفوا بالبرامج الضارّة التي يقول خبراء الأمن إنها قد تسمح للمهاجمين بالوصول بلا قيد إلى الأنظمة الحكومية الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية والمرافق الأخرى.

وأكد رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث في منشور على مدونة أن نحو ثمانين بالمئة من العملاء المتضررين موجودون في الولايات المتحدة، إلى جانب آخرين في بلجيكا وبريطانيا وكندا واسرائيل والمكسيك وإسبانيا والإمارات.

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)

بايدن يتوعد وقلق بالكونغرس

وفي وقت سابق الجمعة، توعّد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الروس بالرد على هجمات القرصنة الواسعة التي استهدفت مؤسسات أمريكية حساسة بينها إدارة الأمن النووي، مؤكدًا أن إدارته ستنفق المزيد من المال على تعزيز الأمن السيبراني الأمريكي.

وأضاف في مقابلة مع قناة "سي بي إس"، إن إدارته ستحاسب الروس أفرادا وكيانات على الهجمات السيبرانية التي طالت وزارات عدة، بينها الدفاع والأمن الداخلي والخارجية والخزانة، وإدارة الأمن النووي، ومؤسسات في القطاعين العام والخاص.

تأتي هذه التطورات وسط حالة من القلق والاستياء داخل الكونغرس من تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب مع المسألة.

وانتقدت  رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تعامل إدارة ترمب مع الهجمات، واعتبرت أنه من المحزن والمقلق أن تغض (إدارة ترمب) طرفها عن هجمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اتهمته بالقيام بجهود مستمرة لمهاجمة الأنظمة الانتخابية وتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية لأمريكا.

ووصف كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر عملية الاختراق السيبراني بالمدمرة.

وقال في بيان إن ترمب والبيت الأبيض يظهران مرة أخرى أنهما لا يأخذان هذه المسألة على محمل الجد بما فيه الكفاية.

متسللون اخترقوا أنظمة شركة أمريكية لتقديم خدمات الإنترنت (رويترز)

متسللون اخترقوا شبكة خدمات الإنترنت

وأظهر تحليل لسجلات للإنترنت أن متسللين يشتبه بأنهم من روسيا اخترقوا أنظمة شركة أمريكية لتقديم خدمات الإنترنت وحكومة محلية في ولاية أريزونا في إطار حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق جرى الكشف عنها هذا الأسبوع.

وقالت رويترز، إن عملية الاختراق التي تسللت إلى برمجيات إدارة شبكة عامة طورتها شركة (سولار-ويندز كورب) كانت تستهدف الوصول إلى مجموعة من الوكالات الحكومية الأمريكية.

وتلك العملية واحدة من أكبر عمليات الاختراق الإلكتروني على الإطلاق التي كُشف النقاب عنها ودفعت الفرق الأمنية حول العالم للمسارعة لاحتواء الأضرار الناجمة عنها.

وتظهر السجلات أن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية كانت من بين أهداف عملية الاختراق بين مؤسسات ومنظمات أخرى في الولايات المتحدة.

ولم يتضح إن كانت عملية الاختراق قد نجحت بالفعل في الحصول على أي معلومات حساسة.

وقالت شركة مايكروسوفت، التي كانت من بين آلاف الشركات التي تلقت تحديثات ضارة لبرمجيات سولار-ويندز، إنها أبلغت حتى الآن أكثر من 40 من عملائها بأن شبكاتهم قد تعرضت للاختراق.

وأوضحت أن نحو 30 من بين هؤلاء كانوا في الولايات المتحدة، في حين كانت أغلب الأهداف شركات تكنولوجيا وبعض المؤسسات البحثية والمنظمات الحكومية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

واشنطن بوست: عمليات قرصنة متطورة طالت وزارات وهيئات أمريكية وروسيا تنفي صلتها

كشفت صحيفة الواشنطن بوست تعرض وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى في البلاد، لعملية اختراق إلكتروني موسعة مستمرة منذ أشهر وراءها قراصنة تابعون للحكومة الروسية.

15/12/2020
المزيد من الأخبار

خطأ في تحديد الهوية.. الشرطة الأمريكية تكبّل امرأة سوداء وهي عارية (فيديو)

شرطة شيكاغو تكبّل امرأة سوداء وهي عارية (مواقع التواصل)

لتصديه لماكرون.. منظمة إسلامية تختار أردوغان "شخصية العام"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يمين" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

كورونا.. أمريكا تجيز لقاح مودرنا وبريطانيا تحاول احتواء سلالة "أشد خطورة"

أمريكا تجيز لقاح شركة مودرنا للاستخدام الطارئ ضد فيروس كورونا (رويترز)

تلويح أوربي جديد.. ونائب الرئيس التركي: لا نخشى العقوبات وزمن الرضوخ ولّى

فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي (الأناضول)
الأكثر قراءة

رفع علم قطر وصورة الشيخ تميم على مبنى في السعودية (فيديو)

علم قطر على مبنى مجلس التعاون الخليجي بالخبر (مواقع التواصل)

ممرضة تسقط على الهواء مباشرة بعد تلقيها لقاح كورونا (فيديو)

الممرضة الأمريكية تيفاني دوفر (مواقع التواصل)

لحظات مرعبة.. نمر ينهش مدربه أثناء عرض سيرك وسط صرخات المتفرجين (فيديو)

هجم النمر على مدربه فجأة وأسقطه أرضا فهرع عمال آخرون لإنقاذ زميلهم (موافع التواصل)

تعرف على أبرز الراحلين خلال عام 2020

الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك (رويترز)