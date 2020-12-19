ممرضة تسقط على الهواء مباشرة بعد تلقيها لقاح كورونا (فيديو)

سقطت إحدى الممرضات مغشيًّا عليها بعد تلقيها لقاح فيروس كورونا المستجد بدقائق قليلة، وذلك خلال تقديمها تقريرًا صحفيًا من مستشفى تشي ميموريال بولاية تينيسي الأمريكية، الخميس، بخصوص تطورات الحاصلين على اللقاح.

وكانت مديرة الممرضات "تيفاني دوفر" تتحدث عن حماسة طاقم التمريض للحصول على اللقاح لكونها وفريقها في وحدة مكافحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، ومن ثم حصولهم عليه مبكرًا.

وأمسكت دوفر برأسها فجأة لإحساسها بالدوار وسقطت مغشيًا عليها أمام الكاميرات بعد نحو 20 دقيقة من تلقيها اللقاح، وحاول الأطباء المرافقين إفاقتها.

لكنها عبرت -مجددًا- أنه لا علاقة للقاح بما شعرت به، وإنما لأعراض أخرى لديها حين تحس بالأوجاع أو الإرهاق مما يعرضها للغيبوبة.