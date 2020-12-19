البث الحي
الأخبار

ممرضة تسقط على الهواء مباشرة بعد تلقيها لقاح كورونا (فيديو)

الممرضة الأمريكية تيفاني دوفر (مواقع التواصل)
الممرضة الأمريكية تيفاني دوفر (مواقع التواصل)
18/12/2020

سقطت إحدى الممرضات مغشيًّا عليها بعد تلقيها لقاح فيروس كورونا المستجد بدقائق قليلة، وذلك خلال تقديمها تقريرًا صحفيًا من مستشفى تشي ميموريال بولاية تينيسي الأمريكية، الخميس، بخصوص تطورات الحاصلين على اللقاح.

وكانت مديرة الممرضات "تيفاني دوفر" تتحدث عن حماسة طاقم التمريض للحصول على اللقاح لكونها وفريقها في وحدة مكافحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، ومن ثم حصولهم عليه مبكرًا.

وأمسكت دوفر برأسها فجأة لإحساسها بالدوار وسقطت مغشيًا عليها أمام الكاميرات بعد نحو 20 دقيقة من تلقيها اللقاح، وحاول الأطباء المرافقين إفاقتها.

لكنها عبرت -مجددًا- أنه لا علاقة للقاح بما شعرت به، وإنما لأعراض أخرى لديها حين تحس بالأوجاع أو الإرهاق مما يعرضها للغيبوبة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الرئيس البرازيلي لشعبه: إذا حولكم لقاح فايزر إلى تماسيح فهذه مشكلتكم

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (غيتي - أرشيفية)

الأمم المتحدة: 9 من كل 10 أسر سورية لاجئة بلبنان تعاني فقرا مدقعا

ظروف إنسانية صعبة في لبنان فاقمتها الأزمة الاقتصادية وجائحة فيروس كورونا (غيتي)

قرار أوربي يطالب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.. والقاهرة ترد

البرلمان الأوربي يطالب بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر (غيتي - أرشيفية)

كلمة سر حساب ترمب في تويتر بين يدي مخترق هولندي

مخترق هولندي يحصل على كلمة سر حساب ترمب في تويتر. (رويترز)
الأكثر قراءة

رفع علم قطر وصورة الشيخ تميم على مبنى في السعودية (فيديو)

علم قطر على مبنى مجلس التعاون الخليجي بالخبر (مواقع التواصل)

فلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة إسرائيلية رميا بالحجارة (فيديو)

إسقاط طائرة دون طيار (درون) تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر قذفها بالحجارة

إلهان عمر باكية: والدي توفي بكورونا بسبب إهمال ترمب الإجرامي (فيديو)

النائبة المسلمة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الجزيرة مباشر)

كورونا.. وفيات قياسية بأمريكا وحساسية "خطيرة" تصيب ممرضة تلقت لقاح فايزر

ارتفاع الوفيات في أمريكا- أحد مراكز الرعاية الطبية 12 ديسمبر