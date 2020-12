مسؤول أوربي: تركيا حققت نجاحا وأصبحت قوة إقليمية يجب أخذها في الحسبان

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوسيب بوريل، الجمعة، إنه لا تزال هناك فرصة لإعادة توجيه العلاقات الأوربية التركية.

جاء ذلك في تدوينة إلكترونية كتبها بوريل، حملت عنوان الطريق المقبل في العلاقات الأوربية التركية بعد عام عصيب.

وأضاف أن الاتحاد الأوربي يمد يده إلى تركيا على أمل أن تمسك بها، داعيا إلى توظيف صرف الطاقات في اللقاءات البينية، عوضا عن صرفها ضد الطرف الآخر.

ولفت إلى أن الجانبين التركي والأوربي إما أن يتحركا سويا نحو أجندة مفيدة للطرفين، أو يتحملا عواقب سوء التفاهم المتبادل.

وأشار إلى أن العلاقات الأوربية التركية شهدت تحديات كبيرة عام 2020، منها التوتر شرق البحر المتوسط، مرجحا استمرار ذلك خلال 2021.

وتابع: لا يمكن للاتحاد الأوربي أن يرسي الاستقرار في القارة الأوربية ما لم يجد التوازن الصحيح في العلاقات مع تركيا وروسيا، مبينا أن المناهج الدفاعية القائمة على الردع لن تأتي بحلول طويلة الأمد.

Read my new blog post on EU-Turkey relations: https://t.co/CzI28py0XN

We want a strong and cooperative relationship and we can still redirect negative developments. But for this to happen, actions that may be considered aggressive or contrary to EU interests have to stop. pic.twitter.com/RkS41hjwBg

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 18, 2020