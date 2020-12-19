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كورونا.. اللقاح الروسي يهنئ شركة مودرنا الأمريكية

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)
اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)
19/12/2020

هنأ الحساب الخاص بلقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا على تويتر شركة "مودرنا" الأمريكية للأدوية باعتماد لقاحها رسميا في الولايات المتحدة.

ونشر اللقاح الروسي، وهو أول لقاح يتم الاعلان عنه لمكافحة فيروس كورونا المستجد في العالم، تهنئة للشركة الأمريكية على تويتر بعد مصادقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام لقاحها بشكل طارئ في تطعيم مواطني الولايات المتحدة ضد كوفيد-19.

وأضاف حساب لقاح سبوتنيك "العالم في حاجة إلى محفظة من اللقاحات الآمنة والفعالة لمكافحة كوفيد-19".

وأصبح لقاح "مودرنا" ثاني لقاح تعتمده الحكومة الأمريكية ضد كوفيد-19، بعد اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر أغسطس/ آب الماضي عن تسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد، وقال وقتها إن اللقاح يوفر "مناعة مستدامة" ضد الفيروس.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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