كورونا.. اللقاح الروسي يهنئ شركة مودرنا الأمريكية

هنأ الحساب الخاص بلقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا على تويتر شركة "مودرنا" الأمريكية للأدوية باعتماد لقاحها رسميا في الولايات المتحدة.

ونشر اللقاح الروسي، وهو أول لقاح يتم الاعلان عنه لمكافحة فيروس كورونا المستجد في العالم، تهنئة للشركة الأمريكية على تويتر بعد مصادقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام لقاحها بشكل طارئ في تطعيم مواطني الولايات المتحدة ضد كوفيد-19.

وأضاف حساب لقاح سبوتنيك "العالم في حاجة إلى محفظة من اللقاحات الآمنة والفعالة لمكافحة كوفيد-19".

Congratulation to Moderna @moderna_tx on receiving the FDA authorization. The world needs a portfolio of safe and effective vaccines to fight #COVID19. https://t.co/Thl8F3UK84

— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 19, 2020