كورونا.. أمريكا تجيز لقاح مودرنا وبريطانيا تحاول احتواء سلالة "أشد خطورة"

منحت الولايات المتحدة ترخيصا طارئا لاستخدام لقاح شركة مودرنا المضاد لفيروس كورونا، في حين استدعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كبار الوزراء لاحتواء سلالة جديدة توصف بأنها أشد خطورة.

وأعلنت إدارة الأغذية الأمريكية موافقتها على لقاح مودرنا بعد يوم من تصديق لجنتها للخبراء الخارجيين عليه، وبعد أسبوع من موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك.

ولقاح شركة مودرنا للوقاية من فيروس كورونا، هو الثاني الذي يحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وذلك في نبأ سار للأمريكيين الذين تشهد بلادهم ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بالعدوى.

وتلقى آلاف من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالولايات المتحدة لقاح فايزر خلال الأيام السبعة الماضية، ويتوقع البدء في التطعيم بلقاح مودرنا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويمثل القرار أول ترخيص في العالم للقاح مودرنا الذي يعتمد على تكنولوجيا آر.إن.إيه وذلك بعد أقل من عام من اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ويعتمد لقاح فايزر على نفس التكنولوجيا.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالموافقة على لقاح مودرنا وقال على تويتر "أقدم لكم التهنئة. لقاح مودرنا متاح الآن".

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار "تصريح استخدام لقاح مودرنا يعني أن بوسعنا تسريع تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية بقطاع الصحة والأمريكيين في منشآت الرعاية وفي النهاية القضاء على هذ الوباء بدرجة أسرع".

ويحتاج لقاح مودرنا لتخزينه وشحنه مجمدا لكن ليس بنفس درجة التجمد الشديد التي يحتاجها لقاح فايزر-بيونتيك، ويقدم اللقاح في جرعتين يفصل بينهما 28 يوما.

وقالت شركة مودرنا إنها ستسلم نحو 20 مليون جرعة للحكومة الأمريكية هذا العام وتوقعت إنتاج ما يتراوح بين مئة مليون و125 مليون جرعة في الربع الأول من العام المقبل على أن تقدم ما بين 85 و100 مليون جرعة منها للولايات المتحدة.

وأبرمت الشركة اتفاقات مع الحكومة الأمريكية لتوريد 200 مليون جرعة في المجمل قبل نهاية يونيو حزيران 2021.

واكتظت غرف الطوارئ ووحدات الرعاية الفائقة بمرضى فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا التي باتت حاليا بؤرة عدوى عالمية للوباء.

وسجلت أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان 41 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوم الخميس و300 حالة وفاة وفقا لبيانات مسؤولي الصحة.

وذكرت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا أن الولاية التي يقطنها 40 مليون نسمة لم يعد بها سوى 1200 سرير متاحة فقط بوحدات الرعاية الفائقة بحلول يوم الجمعة وهو ما يمثل 2.1 بالمئة من إجمالي عدد الأسرة.

وأظهر إحصاء رويترز أن الولايات المتحدة التي تسجل أكبر عدد للإصابات في العالم سجلت عددا قياسيا لحالات العدوى الجديدة يوم الخميس بلغ أكثر من 239 ألفا.

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 311 ألفا داخل الولايات المتحدة في حين سجلت البلاد أرقاما قياسية متتالية في عدد المصابين بالمستشفيات خلال الأيام العشرين الماضية مقتربة من 114 ألفا يوم الخميس.

وفي كاليفورنيا، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة نحو 1.8 مليون بينما تجاوز عدد الوفيات حاجز 22 ألفا.

وبدأت الولايات الأمريكية بالفعل حملة تطعيم ضد الفيروس بلقاح شركة فايزر، ويتوقع أن تمنح السلطات موافقتها للقاح ثان من إنتاج شركة مودرنا خلال اليومين المقبلين.

🔴 EXCLUSIVE: An emergency toughening of Covid restrictions could be announced as soon as tomorrow after the PM was handed alarming new evidence of the virulence of a mutant strain of the virus https://t.co/CFT9Vr9pKQ

— The Telegraph (@Telegraph) December 18, 2020