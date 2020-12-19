كبير أطباء إنجلترا يحذر من السلالة الجديدة لفيروس كورونا

قال كريس ويتي، أكبر مسؤول طبي في إنجلترا، السبت، إن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) اكتُشفت في المملكة المتحدة يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع، وإنه يجري العمل بشكل عاجل للتأكد من أنها لا تسبب معدل وفيات أعلى.

وأضاف ويتي في بيان "كما أُعلن، الإثنين، اكتشفت المملكة المتحدة نوعًا جديدًا من فيروس كورونا المستجد".

وأضاف "نتيجة للانتشار السريع للنوع الجديد والبيانات الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة بسرعة؛ فإن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن رئيس الوزراء عقد مؤتمرًا عبر الهاتف مع كبار وزرائه، اليوم، لبحث القلق بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يزداد انتشارها في أنحاء بريطانيا.

وقالت الحكومة، الإثنين الماضي، إن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون مرتبطًا جزئيًّا بنوع جديد من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، مما دفعها إلى تشديد القيود من أجل الحد من انتشار كوفيد-19 في لندن ومناطق أخرى من البلاد.

وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة السابعة بين أكثر الدول تأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وسجلت مليونين وأربعة آلاف و219 إصابة، قضى منهم متأثرًا بإصابته 67 ألفًا و75 شخصًا، وفق الإحصاءات الرسمية.

وعالميًّا، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 76 مليونًا و363 ألفًا و797 شخصًا، توفي منهم جراء الإصابة مليون و687 ألفًا و603 مصابين، في حين تعافت 53 مليونًا و548 ألفًا و773 حالة، منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى بالصين في ديسمبر/ كانون أول 2019 وحتى اللحظة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.