طاردت الحراس.. أغنام تقتحم مبنى بلدية تركية (فيديو)

اقتحمت مجموعة من الأغنام والماعز يملكها مزارع تركي مبني بلدية في نفسهير بمنطقة وسط الأناضول فى تركيا صباح الإثنين الماضي.

وأُظهرت لقطات كاميرات المراقبة، مجموعة الأغنام وهي تصعد سلالم المبنى وتطارد حراس الأمن الذين قاموا بمحاصرتها قبل دخول قاعة المبني.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية وأجنبية كانت مجموعة الحيوانات، شاة وماعز وثلاثة حملان، وتعود ملكيتها لأحد المزارعين في المنطقة يدعى "حسن أونبولان".

وهربت الحيوانات من حظيرتها في الليل قبل أن تتجه إلى وسط المدينة وتقوم بمداهمة المبنى والهجوم على الحراس في البلدية، كما يظهر في لقطات الفيديو التي وثقتها كاميرات المراقبة.

1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alınmış bulunmaktayız…. pic.twitter.com/hZWmMMj9U8 — Nevşehir Belediyesi (@nevsehir_bel) December 14, 2020

ونشرت السلطات المحلية مقطع الفيديو على تويتر برسالة جاء فيها "أسرنا خروفا واحد وعنزة وثلاثة حملان"، وحاول عمال البلدية من دون جدوى كبح جماح الحيوانات.

وفي وقت لاحق نشر رئيس بلدية المدينة، راسم آري، صورة على تويتر للحيوانات بعد محاصرتها والسيطرة عليها، بينما أبلغ المزارع أونبولان عن فقدها بعد العثور على الحظيرة فارغة عندما فتحت الرياح البوابة أثناء الليل.

وقال أونبولان " بحثت عن حيواناتي لفترة طويلة، لكن لم أجدها، ثم ذهبت لمقابلة مسؤولي نفسهير للإبلاغ عن فقدان حيواناتي، وعلمت أنه تم نقلهم إلى مكان قريب.

وأوضح" في وقت لاحق، سلمت السلطات حيواناتي إلي، وقال أحد ضباط الأمن "إنه عند مباشرة عمله في الساعات الأولى من الصباح، وجد الحيوانات وتساءل عما تفعله الحيوانات هناك، وقال "أبلغنا المسؤولين بذلك ثم جاء فريق وأخذ الحيوانات بعيدا إلى ان أعيدت لصاحبها".