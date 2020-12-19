البث الحي
الأخبار|تركيا

طاردت الحراس.. أغنام تقتحم مبنى بلدية تركية (فيديو)

مجموعة أغنام وماعز "تهاجم" مبنى بلدية تركية (مواقع التواصل)
مجموعة أغنام وماعز "تهاجم" مبنى بلدية تركية (مواقع التواصل)
19/12/2020

اقتحمت مجموعة من الأغنام والماعز يملكها مزارع تركي مبني بلدية في نفسهير بمنطقة وسط الأناضول فى تركيا صباح الإثنين الماضي.

وأُظهرت لقطات كاميرات المراقبة، مجموعة الأغنام وهي تصعد سلالم المبنى وتطارد حراس الأمن الذين قاموا بمحاصرتها قبل دخول قاعة المبني.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية وأجنبية كانت مجموعة الحيوانات، شاة وماعز وثلاثة حملان، وتعود ملكيتها لأحد المزارعين في المنطقة يدعى "حسن أونبولان".

وهربت الحيوانات من حظيرتها في الليل قبل أن تتجه إلى وسط المدينة وتقوم بمداهمة المبنى والهجوم على الحراس في البلدية، كما يظهر في لقطات الفيديو التي وثقتها كاميرات المراقبة.

ونشرت السلطات المحلية مقطع الفيديو على تويتر برسالة جاء فيها "أسرنا خروفا واحد وعنزة وثلاثة حملان"، وحاول عمال البلدية من دون جدوى كبح جماح الحيوانات.

وفي وقت لاحق نشر رئيس بلدية المدينة، راسم آري، صورة على تويتر للحيوانات بعد محاصرتها والسيطرة عليها، بينما أبلغ المزارع أونبولان عن فقدها بعد العثور على الحظيرة فارغة عندما فتحت الرياح البوابة أثناء الليل.

 

وقال أونبولان " بحثت عن حيواناتي لفترة طويلة، لكن لم أجدها، ثم ذهبت لمقابلة مسؤولي نفسهير للإبلاغ عن فقدان حيواناتي، وعلمت أنه تم نقلهم إلى مكان قريب.

وأوضح" في وقت لاحق، سلمت السلطات حيواناتي إلي، وقال أحد ضباط الأمن "إنه عند مباشرة عمله في الساعات الأولى من الصباح، وجد الحيوانات وتساءل عما تفعله الحيوانات هناك، وقال "أبلغنا المسؤولين بذلك ثم جاء فريق وأخذ الحيوانات بعيدا إلى ان أعيدت لصاحبها".

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أول شحنة من لقاح كورونا تصل قطر الإثنين والتطعيم مجاني للجميع

ستوفر الدوحة اللقاح مجانا لجميع سكان البلاد المواطنين والوافدين (رويترز)

"حرام شرعا".. الإفتاء المصرية تثير جدلا بعد تحذيرها من خاصية في تلغرام

تطبيق تلغرام (غيتي)

في ذكراها الثانية.. البرهان يتعهد بحماية "مكتسبات الثورة" والسودانيون يتظاهرون لاستردادها (فيديو)

دعوات لاستكمال مطالب "ثورة ديسمبر" في السودان ودعم الحكومة المدنية (غيتي)

رغم تسجيل 5 حالات حساسية.. نائب الرئيس الأمريكي يتلقى لقاح فايزر (فيديو)

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ينتظر تلقي لقاح كورونا (وسائل التواصل)
الأكثر قراءة

رفع علم قطر وصورة الشيخ تميم على مبنى في السعودية (فيديو)

علم قطر على مبنى مجلس التعاون الخليجي بالخبر (مواقع التواصل)

ممرضة تسقط على الهواء مباشرة بعد تلقيها لقاح كورونا (فيديو)

الممرضة الأمريكية تيفاني دوفر (مواقع التواصل)

بعد يومين من اشتباكات دامية.. الجيش السوداني يتوعد ومصر تدين وآبي أحمد يعلّق

عبد الفتاح البرهان يزور ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا (وكالة الأنباء السودانية)

خطأ في تحديد الهوية.. الشرطة الأمريكية تكبّل امرأة سوداء وهي عارية (فيديو)

شرطة شيكاغو تكبّل امرأة سوداء وهي عارية (مواقع التواصل)