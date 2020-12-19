ليفربول يسحق كريستال بالاس وصلاح يسجل هدفين في 5 دقائق (فيديو)

سحق فريق ليفربول مضيفه كريستال بالاس 7- صفر ليتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي بفارق ست نقاط، وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفين ليتصدر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 13 هدف.

وافتتح الياباني تاكومي مينامينو التسجيل بعد مرور دقيقتين وكافأ المدرب يورغن كلوب على إشراكه كأساسي على حساب صلاح.

وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني بتسديدة من حافة المنطقة في الدقيقة 35.

وسجل البرازيلي فيرمينو الهدف الثالث قبل الاستراحة، بعد هجمة مرتدة سريعة، ثم أضاف جوردان هندرسون الهدف الرابع بعد سبع دقائق من الشوط الثاني مع انهيار بالاس صاحب الأرض.

وهز فيرمينو الشباك للمرة الثانية بكرة ساقطة في الدقيقة 68 بعد تمريرة صلاح الذي سجل هدفا بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 81 قبل أن يختتم الأهداف بتسديدة هائلة من حافة المنطقة في الدقيقة 85.

ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم ليعتلي قمة ترتيب الهدافين بفارق هدفين أمام سون هيونغ مين لاعب توتنهام ودومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون.

ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام، في المقابل توقف رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.