البث الحي
الأخبار

ليفربول يسحق كريستال بالاس وصلاح يسجل هدفين في 5 دقائق (فيديو)

19/12/2020

سحق فريق ليفربول مضيفه كريستال بالاس 7- صفر ليتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي بفارق ست نقاط، وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفين ليتصدر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 13 هدف.

وافتتح الياباني تاكومي مينامينو التسجيل بعد مرور دقيقتين وكافأ المدرب يورغن كلوب على إشراكه كأساسي على حساب صلاح.

وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني بتسديدة من حافة المنطقة في الدقيقة 35.

وسجل البرازيلي فيرمينو الهدف الثالث قبل الاستراحة، بعد هجمة مرتدة سريعة، ثم أضاف جوردان هندرسون الهدف الرابع بعد سبع دقائق من الشوط الثاني مع انهيار بالاس صاحب الأرض.

وهز فيرمينو الشباك للمرة الثانية بكرة ساقطة في الدقيقة 68 بعد تمريرة صلاح الذي سجل هدفا بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 81 قبل أن يختتم الأهداف بتسديدة هائلة من حافة المنطقة في الدقيقة 85.

ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم ليعتلي قمة ترتيب الهدافين بفارق هدفين أمام سون هيونغ مين لاعب توتنهام ودومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون.

ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام، في المقابل توقف رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

كان النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي على موعد مع التاريخ، خلال تعادل الفريق الأحمر 1-1 مع مضيفه ميتيلاند الدنماركي.

9/12/2020
المزيد من الأخبار

أطباء أمريكيون يحتجون على حرمانهم من الحصول على لقاح كورونا (فيديو)

احتجاج أطباء بمستشفى ستانفورد الأمريكي بعد حرمانهم من الحصول على لقاح كورونا (مواقع التواصل)

"الأمة تعيش كابوسا".. حداد في أرمينيا والآلاف يحيون ذكرى قتلى نزاع كاراباخ

بدأت أرمينيا حداداً لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا النزاع الدامي الذي استمرّ ستة أسابيع (رويترز)

"فضيحة على الهواء" تجبر مستشفى على إعادة حقن طاقم طبي بلقاح كورونا (فيديو)

كادر طبي يحصل على اللقاح للمرة ثانية (مواقع التواصل)

التطعيم مجاني للجميع.. قطر تعلن موعد وصول أول شحنة من لقاح كورونا

ستوفر الدوحة اللقاح مجانا لجميع سكان البلاد المواطنين والوافدين (رويترز)
الأكثر قراءة

رفع علم قطر وصورة الشيخ تميم على مبنى في السعودية (فيديو)

علم قطر على مبنى مجلس التعاون الخليجي بالخبر (مواقع التواصل)

ممرضة تسقط على الهواء مباشرة بعد تلقيها لقاح كورونا (فيديو)

الممرضة الأمريكية تيفاني دوفر (مواقع التواصل)

"حرام شرعا".. الإفتاء المصرية تثير جدلا بعد تحذيرها من خاصية في تلغرام

تطبيق تلغرام (غيتي)

خطأ في تحديد الهوية.. الشرطة الأمريكية تكبّل امرأة سوداء وهي عارية (فيديو)

شرطة شيكاغو تكبّل امرأة سوداء وهي عارية (مواقع التواصل)