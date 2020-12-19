الرئيس البرازيلي لشعبه: إذا حولكم لقاح فايزر إلى تماسيح فهذه مشكلتكم

شن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو هجومًا كاسحاً على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من دون أن يتردد في التأكيد على أن لقاح فايزر يمكن أن يجعل امرأة تُنبت لحية، وأن يحول شخصاً إلى تمساح.

وقال بولسونارو خلال كلمة ألقاها في بورتو سيغورو في شمال شرق البرازيل، "في العقد مع فايزر، يقولون بوضوح تام: نحن لسنا مسؤولين عن أي آثار جانبية. إذا تحولت إلى تمساح، فهذه مشكلتك".

وكان يشير إلى اللقاح الذي طوره مختبر فايزر الأمريكي وشركة بايونتيك الألمانية، وجرى اختباره في البرازيل لأسابيع وبدأت المملكة المتحدة والولايات المتحدة باستخدامه.

وقال الرئيس البرازيلي بلهجة مستفزة: "إذا صار شخص سوبرمان أو نبتت لامرأة لحية، أو بدأ رجل يتحدث بصوت نسائي، فلا علاقة لهم بذلك".

وعلى الرغم من ممانعة الرئيس، قررت المحكمة العليا في البرازيل، أمس الخميس، جعل التطعيم ضد كوفيد-19 إلزاميًا، لكن من دون أن يكون قسريًا في ثاني أكثر دول العالم تضرراً بعد الولايات المتحدة، مع نحو 185 ألف وفاة.

البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضرراً بعد الولايات المتحدة، مع نحو 185 ألف وفاة

وهذا يعني أن السلطات لن تكون قادرة على استخدام القوة لإجبار شخص على أخذ اللقاح، لكنها ستكون قادرة على فرض غرامة عليه أو منعه من الذهاب إلى أماكن عامة معينة.

وأكد جايير بولسونارو في بورتو سيغورو على أن "اللقاح، بمجرد اعتماده من قبل وكالة (انفيسا) الصحية، سيكون متاحًا لكل من يريده. لكنني لن أتلقى اللقاح. … البعض يقولون إنني أعطي مثالا سيئا. ولكن على السذج والمعتوهين الذين يقولون ذلك أجيب أنني أصبتُ بالفعل بالفيروس ولدي أجسام مضادة، فلماذا آخذ اللقاح؟".

وتجاهل الرئيس البرازيلي على ما يبدو حالات الإصابة مرة ثانية بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البرازيل.

وأصيب بولسونارو بالمرض في، يوليو/تموز الماضي، وتعافى بعد عشرين يوما من دون أن تظهر عليه أعراض شديدة.

وتواجه الدولة المترامية الأطراف والتي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة موجة ثانية قوية من الوباء إذ سجلت، الأربعاء الماضي، أكثر من 70 ألف إصابة خلال 24 ساعة فيما تجاوزت، أمس الخميس، 1000 وفاة في يوم واحد، لأول مرة منذ 30 سبتمبر/أيلول الماضي.