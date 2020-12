"فضيحة على الهواء" تجبر مستشفى على إعادة حقن طاقم طبي بلقاح كورونا (فيديو)

اتُهم مستشفى في تكساس بتزوير وفبركة مقطع فيديو دعائي بثته محطات تلفزيونية أمريكية، لتلقي كادر طبي لقاح فيروس كورونا، بعد أن لاحظ مشاهدو التلفزيون أن الحقنة لم تتحرك.

وتم تصوير خمسة من العاملين في المجال الطبي في المركز الطبي لجامعة إل باسو، هم يحصلون على أول تطعيمات المستشفى ضد فيروس كورونا يوم الثلاثاء مع دعوة أطقم التلفزيون لتصويرها على الهواء.

واستطاعت وسائل إعلام محلية التقاط الـ "فضيحة" التي لاحظها المشاهدون، حيث بدا أن مكبس المحقنة الذي يدفع محلول اللقاح لم يتحرك من مكانه.

How is the public not just a bit perplexed by this odd behavior on camera???

Masks come on before walking on stage

Large fancy dinners for politicians

Boat parties for influencers saying “social distance”

And now a vaccine injection w/ an empty syringepic.twitter.com/uQ2SMqQk0t

— James Todaro, MD (@JamesTodaroMD) December 18, 2020