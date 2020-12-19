"فضيحة على الهواء" تجبر مستشفى على إعادة حقن طاقم طبي بلقاح كورونا (فيديو)

اتُهم مستشفى في تكساس بتزوير وفبركة مقطع فيديو دعائي بثته محطات تلفزيونية أمريكية، لتلقي كادر طبي لقاح فيروس كورونا، بعد أن لاحظ مشاهدو التلفزيون أن الحقنة لم تتحرك.

وتم تصوير خمسة من العاملين في المجال الطبي في المركز الطبي لجامعة إل باسو، هم يحصلون على أول تطعيمات المستشفى ضد فيروس كورونا يوم الثلاثاء مع دعوة أطقم التلفزيون لتصويرها على الهواء.

واستطاعت وسائل إعلام محلية التقاط الـ "فضيحة" التي لاحظها المشاهدون، حيث بدا أن مكبس المحقنة الذي يدفع محلول اللقاح لم يتحرك من مكانه.

How is the public not just a bit perplexed by this odd behavior on camera??? Masks come on before walking on stage Large fancy dinners for politicians Boat parties for influencers saying “social distance” And now a vaccine injection w/ an empty syringepic.twitter.com/uQ2SMqQk0t — James Todaro, MD (@JamesTodaroMD) December 18, 2020

وقال المشاهدون إنهم اكتشفوا مشكلة في تطعيم أحد الممرضين، ويبدو أن مكبس الحقنة قد تم دفعه لأسفل قبل إدخال الإبرة في ذراع ريكاردو مارتينيز.

واتصلوا بالمحطة للاستفسار عما إذا كان العامل قد حصل على تطعيم على الإطلاق أم أنه تم تنظيم ذلك فقط.

وقال المستشفى إنه أعطى الممرض حقنة ثانية من لقاح فيروس كورونا، بعد اتهام مشاهدي التلفزيون بالحقنة الأولى المزيفة الذين ادعوا أن مكبس الحقنة لم يتحرك.

This is like the second clip i've seen this#Texas hospital faking it. pic.twitter.com/co95hjeDD3 — Pooch (@GetDaPoint7) December 19, 2020

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية عدة، بأن واحدا من كوادر طبية خمسة، تلقوا تطعيما ضد فيروس كورونا في أحد المراكز بولاية تكساس يوم الثلاثاء لم يتلق الجرعة كاملة من اللقاح.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية، خمس كوادر تمريض يتلقون التطعيم ضد فيروس كورونا في المركز الطبي لجامعة إل باسو في ولاية تكساس.

وقالت " كي. تي. اس. أم" نيوز، أثار بعض مشاهدينا أسئلة حول الفيديو الذي تم عرضه من حقن لقاح فيروس كورونا يوم الثلاثاء في المركز الطبي لجامعة إل باسو.

Update: The hospital responded that the nurse whose shot was questioned has received a second dose today to eliminate any doubts that he was vaccinated.https://t.co/ToKhyHv63g — KTSM 9 News (@KTSMtv) December 16, 2020

وأوضحت "في مقطع الفيديو الخاص بنا، يمكنك رؤية عامل الرعاية الصحية وهو يبدو وكأن يرفع كم القميص للشخص يتلقى التطعيم، لكن عندما يحين وقت الحقن، يبدو وكأن الشخص الذي يدير الحقنة لا يضغط على المكبس".

وأشارت إلى أن بعض المشاهدين من ذوي "النظر الثاقب" قد تساءلوا إذا كان الكادر الطبي قد تلقى حقنة اللقاح فعلا.

Un video más en donde claramente se observa cómo fingen aplicar la vacuna. Esta vez se ve que la jeringa está VACIA

Un hospital de El Paso, Texas, intentó promover la vacunación Covid-19 convirtiendo sus primeras dosis en un evento mediático, pero el truco publicitario fracasó pic.twitter.com/YeNJWLM0k2 — Galicia 🇪🇨 (@Galicia73673522) December 18, 2020

وتواصلت KTSM مع المركز الطبي الذي أكد متحدث باسمه أن "جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية الخمسة قد حصلوا على جرعات كاملة من اللقاح، ووافق المستشفى على إلقاء نظرة فاحصة على الفيديو الخاص بنا".

وقالت إن الممرض تلقى جرعة ثانية من لقاح فيروس كورونا لإزالة الشك في أنه تم قد تم تطعيمه، ورد المستشفى بأن الكادر التمريضي الذي تم الاستجواب حول حقنه باللقاح، تلقى جرعة ثانية لإزالة أي شكوك حول تلقيه اللقاح.

وأكد المركز الطبي الجامعي في إل باسو واللجنة الاستشارية الأمريكية لممارسات التحصين، أن "إعادة التطعيم لن يسبب آثارا ضارّة وسيحتاج الممرض إلى العودة بعد ثلاثة أسابيع لتلقي جرعته الثانية".