أول شحنة من لقاح كورونا تصل قطر الإثنين والتطعيم مجاني للجميع

أعلنت قطر، السبت، أن أول شحنة من لقاح كورونا (كوفيد-19)، ستصل البلاد الإثنين، جاء ذلك في تغريدة رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، على حسابه في تويتر.

وأضاف "وجهت القطاع الصحي بتوفيره للجميع وفق معاييرنا الصحية. هذه خطوة مهمة على طريق احتواء الوباء وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا".

وعبّر رئيس وزراء قطر، عن فخره بنجاح خطة الدوحة في مواجهة كورونا، دون تفاصيل عن كمية اللقاحات والشحنات الأخرى.

بتوجيهات من سمو الأمير المفدى تصل بعد غد أول شحنة من لقاح كوفيد19، وقد وجهت القطاع الصحي بتوفيره للجميع وفق معاييرنا الصحية. هذه خطوة مهمة على طريق احتواء الوباء وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا، وإذ نعبر عن فخرنا بنجاح خطتنا لمواجهة المرض نجدد شكرنا لفرقنا الطبية وكل المشاركين فيها — خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) December 19, 2020

والأربعاء، قال المدير الطبي لمستشفى حمد العام (حكومي)، يوسف المسلماني، إن الدوحة أجرت لقاءات ومراسلات منذ إعلان توفير اللقاح، كما اتخذت خطوات استباقية لتوفيره.

وأشار في تصريحات للإعلام المحلي، إلى أنه جرى التعاقد مع شركتي موديرنا وفايزر العالميتين لتوفير اللقاح، لكنه لم يذكر عدد اللقاحات التي ستصل البلاد.

وستوفر الدوحة اللقاح مجانا لجميع سكان البلاد المواطنين والوافدين، وفق عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لكورونا في قطر.

وحتى السبت، بلغ إجمال الإصابات بالفيروس في قطر 141.858، منها 243 وفاة، و139.521 حالة تعاف، وفق وزارة الصحة.

وبحسب جهاز التخطيط والإحصاء، بلغ عدد سكان قطر من المواطنين والوافدين في نهاية شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي (2716000​) نسمة.