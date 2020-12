أطباء أمريكيون يحتجون على حرمانهم من الحصول على لقاح كورونا (فيديو)

تظاهر عشرات الأطباء، الجمعة، بمستشفى ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، احتجاجًا على حرمانهم من الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، على الرغم من عملهم بقسم مكافحة الفيروس.

وخرج المتظاهرون أمام المستشفى، وهم يهتفون "أبطال الرعاية الصحية.. في نهاية الخط"، وكذلك "العاملون في الخطوط الأمامية يحتاجون للرعاية".

جاءت هذه المظاهرات على خلفية تلقي 7 من أصل 5 آلاف من الأطباء والعاملين في قسم مكافحة الفيروس للقاح، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.

واستجابت إدارة المستشفى بعدما أوضحت أن هناك خطأ ما قد حدث أدى لذلك، وتعهدوا بتصحيح الأمر.

وفي السياق، منحت الولايات المتحدة ترخيصًا طارئًا لاستخدام لقاح شركة مودرنا المضاد لفيروس كورونا.

وأعلنت إدارة الأغذية الأمريكية موافقتها على لقاح مودرنا بعد يوم من تصديق لجنتها للخبراء الخارجيين عليه، وبعد أسبوع من موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك.

ولقاح شركة مودرنا للوقاية من فيروس كورونا، هو الثاني الذي يحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، في وقت تشهد فيه أمريكا ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات بالعدوى.

There is an enormous demonstration going on at @Stanford Hospital right now carried out by staff, who are protesting the decision by higher ups to give vaccines to some administrators and physicians who are at home and not in contact with patients INSTEAD of frontline workers. pic.twitter.com/WXVkPR46eU

— rat king (@MikeIsaac) December 18, 2020