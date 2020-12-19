أطباء أمريكيون يحتجون على حرمانهم من الحصول على لقاح كورونا (فيديو)

تظاهر عشرات الأطباء، الجمعة، بمستشفى ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، احتجاجًا على حرمانهم من الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، على الرغم من عملهم بقسم مكافحة الفيروس.

وخرج المتظاهرون أمام المستشفى، وهم يهتفون "أبطال الرعاية الصحية.. في نهاية الخط"، وكذلك "العاملون في الخطوط الأمامية يحتاجون للرعاية".

#Breaking: “First in the room, back of the line.”

Stanford medical residents and nurses protest what they call unfair distribution of #COVID19 vaccines. pic.twitter.com/boDGbKTiBc — scott budman (@scottbudman) December 18, 2020

جاءت هذه المظاهرات على خلفية تلقي 7 من أصل 5 آلاف من الأطباء والعاملين في قسم مكافحة الفيروس للقاح، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.

واستجابت إدارة المستشفى بعدما أوضحت أن هناك خطأ ما قد حدث أدى لذلك، وتعهدوا بتصحيح الأمر.

وفي السياق، منحت الولايات المتحدة ترخيصًا طارئًا لاستخدام لقاح شركة مودرنا المضاد لفيروس كورونا.

وأعلنت إدارة الأغذية الأمريكية موافقتها على لقاح مودرنا بعد يوم من تصديق لجنتها للخبراء الخارجيين عليه، وبعد أسبوع من موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك.

ولقاح شركة مودرنا للوقاية من فيروس كورونا، هو الثاني الذي يحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، في وقت تشهد فيه أمريكا ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات بالعدوى.

There is an enormous demonstration going on at @Stanford Hospital right now carried out by staff, who are protesting the decision by higher ups to give vaccines to some administrators and physicians who are at home and not in contact with patients INSTEAD of frontline workers. pic.twitter.com/WXVkPR46eU — rat king (@MikeIsaac) December 18, 2020

Stanford hospital erupts in protest after vaccine plan leaves out residents https://t.co/GDOsi3Upd0 by @j_timmer — Ars Technica (@arstechnica) December 18, 2020

وتتربع أمريكا على رأس قائمة الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وبلغ عدد المصابين فيها 17 مليونًا و899 ألفًا و267 شخصًا، أودى منهم بحياة 321 ألفًا و25 مصابًا، بينما تعافى 10 ملايين و399 ألفًا و339 شخصًا، حتى الآن.

وفي لندن، استدعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كبار الوزراء لاحتواء سلالة جديدة توصف بأنها أشد خطورة.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره في الصين نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019 وحتى الآن، 76 مليونًا و184 ألفًا و87 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة مليون و684 ألفًا و837 مصابًا، في حين تعافت 53 مليونًا و455 ألفًا و969 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.