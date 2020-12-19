البث الحي
الأخبار|أمريكا

أطباء أمريكيون يحتجون على حرمانهم من الحصول على لقاح كورونا (فيديو)

احتجاج أطباء بمستشفى ستانفورد الأمريكي بعد حرمانهم من الحصول على لقاح كورونا (مواقع التواصل)
احتجاج أطباء بمستشفى ستانفورد الأمريكي بعد حرمانهم من الحصول على لقاح كورونا (مواقع التواصل)
19/12/2020

تظاهر عشرات الأطباء، الجمعة، بمستشفى ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، احتجاجًا على حرمانهم من الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، على الرغم من عملهم بقسم مكافحة الفيروس.

وخرج المتظاهرون أمام المستشفى، وهم يهتفون "أبطال الرعاية الصحية.. في نهاية الخط"، وكذلك "العاملون في الخطوط الأمامية يحتاجون للرعاية".

جاءت هذه المظاهرات على خلفية تلقي 7 من أصل 5 آلاف من الأطباء والعاملين في قسم مكافحة الفيروس للقاح، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.

واستجابت إدارة المستشفى بعدما أوضحت أن هناك خطأ ما قد حدث أدى لذلك، وتعهدوا بتصحيح الأمر.

وفي السياق، منحت الولايات المتحدة ترخيصًا طارئًا لاستخدام لقاح شركة مودرنا المضاد لفيروس كورونا.

وأعلنت إدارة الأغذية الأمريكية موافقتها على لقاح مودرنا بعد يوم من تصديق لجنتها للخبراء الخارجيين عليه، وبعد أسبوع من موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك.

ولقاح شركة مودرنا للوقاية من فيروس كورونا، هو الثاني الذي يحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، في وقت تشهد فيه أمريكا ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات بالعدوى.

وتتربع أمريكا على رأس قائمة الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وبلغ عدد المصابين فيها 17 مليونًا و899 ألفًا و267 شخصًا، أودى منهم بحياة 321 ألفًا و25 مصابًا، بينما تعافى 10 ملايين و399 ألفًا و339 شخصًا، حتى الآن.

وفي لندن، استدعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كبار الوزراء لاحتواء سلالة جديدة توصف بأنها أشد خطورة.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره في الصين نهاية ديسمبر/ كانون أول 2019 وحتى الآن، 76 مليونًا و184 ألفًا و87 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة مليون و684 ألفًا و837 مصابًا، في حين تعافت 53 مليونًا و455 ألفًا و969 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

ليفربول يسحق كريستال بالاس وصلاح يسجل هدفين في 5 دقائق (فيديو)

صلاح مسجلا الهدف الثاني له والسابع لليفربول (رويترز)

"الأمة تعيش كابوسا".. حداد في أرمينيا والآلاف يحيون ذكرى قتلى نزاع كاراباخ

بدأت أرمينيا حداداً لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا النزاع الدامي الذي استمرّ ستة أسابيع (رويترز)

"حرام شرعا".. الإفتاء المصرية تثير جدلا بعد تحذيرها من خاصية في تلغرام

تطبيق تلغرام (غيتي)

في ذكراها الثانية.. البرهان يتعهد بحماية "مكتسبات الثورة" والسودانيون يتظاهرون لاستردادها (فيديو)

دعوات لاستكمال مطالب "ثورة ديسمبر" في السودان ودعم الحكومة المدنية (غيتي)
الأكثر قراءة

رفع علم قطر وصورة الشيخ تميم على مبنى في السعودية (فيديو)

علم قطر على مبنى مجلس التعاون الخليجي بالخبر (مواقع التواصل)

ممرضة تسقط على الهواء مباشرة بعد تلقيها لقاح كورونا (فيديو)

الممرضة الأمريكية تيفاني دوفر (مواقع التواصل)

خطأ في تحديد الهوية.. الشرطة الأمريكية تكبّل امرأة سوداء وهي عارية (فيديو)

شرطة شيكاغو تكبّل امرأة سوداء وهي عارية (مواقع التواصل)

بعد يومين من اشتباكات دامية.. الجيش السوداني يتوعد ومصر تدين وآبي أحمد يعلّق

عبد الفتاح البرهان يزور ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا (وكالة الأنباء السودانية)