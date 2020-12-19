أردوغان يوجه رسالة "لمن يسعى لإخضاع تركيا"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستظل متمسكة بحقوقها السيادية دوما ولن تخضع لأحد إطلاقا.

وأضاف أردوغان "عازمون على أن نثبت للجميع أن تركيا دولة لا تتردد في استخدام حقوقها السيادية أبدا"، مؤكدا أن "قلوبنا وأبوابنا مفتوحة لكل من يريد الحوار والاتفاق معنا بناء على أسس عادلة".

وقال "لكل من يسعى لإخضاع تركيا باستخدام لغة التهديدات والعقوبات والنفاق والمؤامرات والحيل، سنخيب آمالكم دوما".

وأشار إلى أن تركيا أصبحت أكثر استقطابا للمستثمرين الأجانب مع استمرار إنشاء البنى التحتية اللازمة كي تكون البلاد أقوى وأكثر ازدهارا.

وقال الرئيس التركي إنه هناك أطرافا (لم يسمها) لم تتوان يوما عن "محاولة قطع الطريق أمام تركيا، عبر شتى الوسائل، مثل دعم المنظمات المسلحة ومحاولات الانقلاب والعقوبات إلا أنها فشلت في الوصول إلى أهدافها دوما".