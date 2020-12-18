ميسي يخذل رونالدو في سباق "الأفضل"

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مساء الخميس عن نتائج اختيارات كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، والنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، فى جائزة أفضل لاعب بالعالم عام 2020.

وتوج النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب فى العالم، بحصوله على 52 صوتا، على حساب كلا من رونالدو، الذى حل وصيفا بـ38 صوتا، ثم ميسي فى المركز الثالث، بـ35 صوتا.

وأعلن عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة خلال حفل الفيفا، الذي أقيم هذا العام لأول مرة؛ باعتباره حدثا افتراضيا "كورونا" المستجد.

وكشفت قائمة التصويت التي أعلنها الفيفا عقب الإعلان عن الفائر بالجائزة لهذا العام؛ عن مفاجأة؛ حيث غاب اسم رونالدو من قوائم ترشيحات كل من ميسي وليفاندوفسكي. و كان ليفاندوفسكي على قائمة خيارات رونالدو، وبينما جاء ميسي خياراً ثانيا ضمن قائمته.

ومن المعلوم أن قادة منتخبات العالم تحسم المنافسة الجائزة بنسبة 25% مقابل نسبة مماثلة لكل من الفئات الثلاثة الأخرى المشاركة في التصويت، وهم مدربو منتخبات العالم والجماهير والنقاد والرياضيون.

وجاءت قائمة ليفاندوفسكي خالية من اسم رونالدو؛ بينما اختار كلاً من الإسباني تياغو ألكانتارا، زميلَه السابقً في بايرن والمنضم إلى ليفربول الإنجليزي في صيف هذا العام، والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ،والبلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي؛ وفي المقابل، اختار ميسي كلا من نيمار ومبابي وليفاندوفسكي.