متعب ويسعل.. مسؤول فرنسي يتحدث عن ملابسات إصابة ماكرون بفيروس كورونا (فيديو)

بعد أن أثبتت الفحوص إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، بدأت حملة تتبع ورصد شملت عددا من قادة دول الاتحاد الأوربي وكبار المسؤولين الذين التقوا به في الأيام القليلة الماضية.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون، الذي يكمل 43 عاما يوم الإثنين، يدير البلاد من بُعد خضوعه للحجر الصحي في منتجع "لا لونتيرن" الرئاسي قرب قصر فرساي.

وأفاد مسؤول رئاسي بأن ماكرون متعب ويسعل، وجاءت نتيجة الفحوص التي أجريت لزوجته بريجيت سلبية، لكنها تخضع أيضا لعزل ذاتي في قصر الإليزيه بوسط باريس.

وفي وقت مبكر من مساء أمس، تحدث ماكرون إلى مؤتمر عن سياسة المساعدات الخارجية الفرنسية عبر رابط فيديو وهو يضع الكمامة.

وقال مكتب ماكرون في بيان "جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بفيروس كورونا.. هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل "بي.سي.آر" عقب ظهور أول أعراض".

وألغي ماكرون كل الرحلات القادمة ومنها زيارة في 22 ديسمبر كانون الأول إلى لبنان، حيث يقود جهودا دولية في محاولة لحل أزمة الأزمة السياسية هناك.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون-باريس 17 ديسمبر

زعماء يخضعون للفحوص

حضر ماكرون قمة أوربية الأسبوع الماضي التقى خلالها بعدد من زعماء الاتحاد الأوربي لمناقشة ميزانية التكتل وملف التغير المناخي والخلافات مع تركيا.

وقال المسؤول الرئاسي الفرنسي إن من شبه المؤكد أن ماكرون أصيب في القمة بالنظر إلى توقيت ظهور الأعراض عليه.

واجتمع ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وآخرون في البداية في قاعة القمة وكانوا يتواصلون مع بعضهم البعض والكمامات على وجوههم.

لكن الزعماء الأوربيين أزالوا الكمامات، بمجرد جلوسهم لبدء المحادثات وأبقوا على مسافة تباعد فيما بينهم حول المائدة.

ماكرون مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية-باريس 14 ديسمبر

وقال مسؤولون ألمان إن ميركل وضعت كمامة خلال القمة والتزمت بقواعد كوفيد-19، وقالت الحكومة الألمانية إن نتائج اختبارات ميركل للفيروس بعد القمة جاءت سلبية.

وتناول ماكرون الغداء يوم الاثنين مع رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث ورئيس منظمة التعاون والتنمية أنجيل جوريا الذي يبلغ السبعين من عمره، كما عقد محادثات مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا الأربعاء.

وذكر مكتب سانتشيث أن نتائج فحصه جاءت سلبية لكنه سيخضع نفسه للعزل الذاتي حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول، في حين أظهرت الفحوص أيضا عدم إصابة رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بالفيروس.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوربي إن رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل بدأ عزلا ذاتيا كإجراء احترازي.

وذكر مكتب رئيس وزراء البرتغال أن كوستا يخضع لعزل ذاتي رغم عدم ظهور أي أعراض عليه وأنه ينتظر حاليا نتيجة فحص أجري له.

ماكرون التقى عبد الفتاح السيسي في باريس 7 ديسمبر

عشاء مع السيسي

وتضمن جدول أعمال الأسبوع الماضي للرئيس الفرنسي، حفل عشاء خاص أقامه هو وزوجته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منحه خلاله وسام جوقة الشرف.

وفي وقت مبكر من الجائحة، سارع ماكرون إلى تبني تحية ناماستي التي تعود للثقافة الهندية، وهي عبارة عن ضغط راحتي اليدين معا والانحناء قليلا، لكنه عاد في الآونة الأخيرة إلى أشكال أخرى من التحيات تتعارض مع قواعد التباعد الاجتماعي.

وأصيب ماكرون في الوقت الذي تقترب فيه المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوربي بشأن اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من نقطة الأزمة، إذ قالت فرنسا إنها تفضل استخدام حق النقض ضد اتفاق سيئ بدلا من التضحية بصياديها.

ماكرون خلال مؤتمر عن سياسة المساعدات الخارجية الفرنسية- 17 ديسمبر

تخفيف القيود

وجاءت نتائج الفحوص التي أجريت لماكرون بعد تخفيف فرنسا إجراءاتها لكبح موجة ثانية من فيروس كورونا، إذ فرضت حظر التجول ليلا بدلا من الاغلاق العام.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن ماكرون ظهرت عليه أول أعراض الإصابة بالمرض في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد أن ترأس اجتماعا للحكومة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إنه سيخضع أيضا للعزل الصحي الذاتي بعد أن خالط ماكرون خلال الأيام القليلة الماضية رغم أن نتيجة فحصه جاءت سلبية.

ويخضع زعماء الأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية للعزل الذاتي أيضا إذ تناولوا الغداء مع ماكرون هذا الأسبوع.

ويقول مساعدو ماكرون إنه يتبع نظاما صحيا ويمارس الرياضة بانتظام ولا يدخن.

وفرنسا لديها واحد من أعلى معدلات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 في غرب أوربا، وأودى المرض بحياة ما يقرب من 60 ألف شخص فيها.