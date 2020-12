كلمة سر حساب ترمب في تويتر بين يدي مخترق هولندي

تمكن مخترق (هاكر) هولندي يدعى فيكتور جيفرز من التعرف على كلمةلسر حساب الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب واختراقه، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بعد محاولات عدة.

وذكرت وسائل إعلام بينها صحيفة الغارديان البريطانية أن الهاكر توصل إلى أن "MAGA2020" هي كلمة السر لحساب ترمب، وهي اختصار لشعار حملته الانتخابية "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى Make America Great Again".

وأضافت أن السلطات الهولندية قررت عدم متابعة الهاكر "الأخلاقي" بعدما تأكد من أنه تمكن من اختراق حساب الرئيس الأمريكي، في حين نفت الإدارة الأمريكية أن يكون حساب الهاكر قد اخترق، وأكد موقع تويتر أنه ليس هناك أي أدلة على عملية الاختراق.

"The hacker, named as Victor Gevers, broke into Trump’s account @realDonaldTrump on 16 October by guessing the US president’s password, Dutch media reports said."

What was the password? "maga2020!"

Unbelievable!#trumphack https://t.co/KR6QzePTbn

— Switched On Social (@SwitchedOnSoc) December 16, 2020