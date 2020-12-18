كلمة سر حساب ترمب في تويتر بين يدي مخترق هولندي

تمكن مخترق (هاكر) هولندي يدعى فيكتور جيفرز من التعرف على كلمةلسر حساب الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب واختراقه، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بعد محاولات عدة.

وذكرت وسائل إعلام بينها صحيفة الغارديان البريطانية أن الهاكر توصل إلى أن "MAGA2020" هي كلمة السر لحساب ترمب، وهي اختصار لشعار حملته الانتخابية "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى Make America Great Again".

وأضافت أن السلطات الهولندية قررت عدم متابعة الهاكر "الأخلاقي" بعدما تأكد من أنه تمكن من اختراق حساب الرئيس الأمريكي، في حين نفت الإدارة الأمريكية أن يكون حساب الهاكر قد اخترق، وأكد موقع تويتر أنه ليس هناك أي أدلة على عملية الاختراق.

Trump's Twitter account was hacked, Dutch ministry affirms https://t.co/Ao9q1egNAO — The Guardian (@guardian) December 16, 2020

"The hacker, named as Victor Gevers, broke into Trump’s account @realDonaldTrump on 16 October by guessing the US president’s password, Dutch media reports said." What was the password? "maga2020!" Unbelievable!#trumphack https://t.co/KR6QzePTbn — Switched On Social (@SwitchedOnSoc) December 16, 2020

يذكر أن هذه المرة ليست هي الأولى التي يُخترق فيها حساب ترمب، بل سبق وأن اختُرق قبل أربع سنوات، وكشف المخترق حينها عن كلمة السر، والتي لم تكن سوى عبارة ترامب الشهيرة "You are fired".

وفاز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي انطلقت في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثانٍ المنقضي، على حساب الرئيس الجمهوري (المنتهية ولايته) دونالد ترمب؛ ليصبح بايدن (78 عامًا) أكبر الرؤساء سنًّا في تاريخ الولايات المتحدة.

وحصل بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي؛ ليفوز رسميا بمنصب الرئاسة.