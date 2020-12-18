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أمير قطر يفتتح رابع ملاعب كأس العالم 2022 (فيديو)

18/12/2020

دشّن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، رابع ملاعب كأس العالم المقبل، الذي تستضيفه الدوحة شتاء عام 2022.

وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاستاد الذي يوجد في مدينة الريان (12 كيلومترًا غرب الدوحة)، وهي واحدة من أكثر المدن التاريخية الغنية بالطاقة.

وجرى الافتتاح في اليوم الوطني لقطر في حفل حضرته مجموعة من الشخصيات البارزة من بينهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو.

وعقب الافتتاح، استضاف الملعب المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر، وهي مسابقة محلية مرموقة، وتجمع بين ناديي السد والعربي.

وخلال كأس العالم، سيستضيف ملعب الريان وهو يتسع لـ40 ألف مشجع، سبع مباريات في البطولة، بداية من دور المجموعات وحتى دور الثمانية.

ويقع الملعب على مسافة قريبة من محطة الرفاع وخط مترو الدوحة، وتعد أبرز ميزة في الاستاد هي الواجهة المتوهجة، المكونة من أنماط تميز جوانب مختلفة من قطر وهي:  الترابط ُالأسري، وجمال الصحراء، والنباتات والحيوانات المحلية، والتجارة الداخلية والخارجية.

وكانت قطر قد دشنت بالفعل ثلاثة استادات أخرى؛ هي استاد خليفة الدولي، واستاد الجنوب، واستاد المدينة التعليمية. ومن المقرر أن تقام مباريات كأس العالم في ثمانية ملاعب في قطر.

وذكر المنظمون أن كل المنشآت ستستكمل قبل انطلاق البطولة، التي تقام خلال الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين ثان وحتى 18 ديسمبر/ كانون أول 2022.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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