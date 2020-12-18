أمير قطر يفتتح رابع ملاعب كأس العالم 2022 (فيديو)

دشّن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، رابع ملاعب كأس العالم المقبل، الذي تستضيفه الدوحة شتاء عام 2022.

وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاستاد الذي يوجد في مدينة الريان (12 كيلومترًا غرب الدوحة)، وهي واحدة من أكثر المدن التاريخية الغنية بالطاقة.

وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى استاد الريان لحضور نهائي كأس سموه.#مرصد_قطر pic.twitter.com/ZJm3fjsG8h — مرصد قطر (@Marsadqatar) December 18, 2020

🏟 استاد الريان المونديالي قبل لحظات من افتتاحه رسميا بمواجهة السد والعربي في نهائي كأس أمير دولة قطر 🇶🇦 🤩😍#استاد_الريان #اليوم_الوطني_القطري

pic.twitter.com/m3PptrmG8r — توووفه – TOOOFA (@toofa_om) December 18, 2020

وجرى الافتتاح في اليوم الوطني لقطر في حفل حضرته مجموعة من الشخصيات البارزة من بينهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو.

وعقب الافتتاح، استضاف الملعب المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر، وهي مسابقة محلية مرموقة، وتجمع بين ناديي السد والعربي.

وخلال كأس العالم، سيستضيف ملعب الريان وهو يتسع لـ40 ألف مشجع، سبع مباريات في البطولة، بداية من دور المجموعات وحتى دور الثمانية.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في #استاد_الريان pic.twitter.com/36Islfo4nq — علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) December 18, 2020

حضرة صاحب السمو الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني لدى وصوله #استاد_الريان المونديالي لتشريف وحضور نهائي كأس سموه بين #السد_العربي، وتحية الجماهير الغفيرة وكبار الشخصيات من بينها سعادة السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والشيخ أحمد الفهد، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي. pic.twitter.com/4rAVI41jRC — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 18, 2020

ويقع الملعب على مسافة قريبة من محطة الرفاع وخط مترو الدوحة، وتعد أبرز ميزة في الاستاد هي الواجهة المتوهجة، المكونة من أنماط تميز جوانب مختلفة من قطر وهي: الترابط ُالأسري، وجمال الصحراء، والنباتات والحيوانات المحلية، والتجارة الداخلية والخارجية.

وكانت قطر قد دشنت بالفعل ثلاثة استادات أخرى؛ هي استاد خليفة الدولي، واستاد الجنوب، واستاد المدينة التعليمية. ومن المقرر أن تقام مباريات كأس العالم في ثمانية ملاعب في قطر.

وذكر المنظمون أن كل المنشآت ستستكمل قبل انطلاق البطولة، التي تقام خلال الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين ثان وحتى 18 ديسمبر/ كانون أول 2022.