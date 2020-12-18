أمير قطر يفتتح رابع ملاعب كأس العالم 2022 (فيديو)

تمنى النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة سفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن يتمكن منتخب بلاده من التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بعدما شارك في المونديال الماضي في روسيا عام 2018.
دشّن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، رابع ملاعب كأس العالم المقبل، الذي تستضيفه الدوحة شتاء عام 2022.
وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاستاد الذي يوجد في مدينة الريان (12 كيلومترًا غرب الدوحة)، وهي واحدة من أكثر المدن التاريخية الغنية بالطاقة.
وصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى استاد الريان لحضور نهائي كأس سموه.#مرصد_قطر pic.twitter.com/ZJm3fjsG8h
— مرصد قطر (@Marsadqatar) December 18, 2020
🏟 استاد الريان المونديالي قبل لحظات من افتتاحه رسميا بمواجهة السد والعربي في نهائي كأس أمير دولة قطر 🇶🇦 🤩😍#استاد_الريان #اليوم_الوطني_القطري
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— توووفه – TOOOFA (@toofa_om) December 18, 2020
وجرى الافتتاح في اليوم الوطني لقطر في حفل حضرته مجموعة من الشخصيات البارزة من بينهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو.
وعقب الافتتاح، استضاف الملعب المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر، وهي مسابقة محلية مرموقة، وتجمع بين ناديي السد والعربي.
وخلال كأس العالم، سيستضيف ملعب الريان وهو يتسع لـ40 ألف مشجع، سبع مباريات في البطولة، بداية من دور المجموعات وحتى دور الثمانية.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في #استاد_الريان pic.twitter.com/36Islfo4nq
— علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) December 18, 2020
#استاد_الريان
ياخي انتو فخمييين 🤍🤍🤍👑 pic.twitter.com/gWfBA6D4R0
— Ahmed Mo (@a7med1233) December 18, 2020
حضرة صاحب السمو الشيخ #تميم_بن_حمد_آل_ثاني لدى وصوله #استاد_الريان المونديالي لتشريف وحضور نهائي كأس سموه بين #السد_العربي، وتحية الجماهير الغفيرة وكبار الشخصيات من بينها سعادة السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والشيخ أحمد الفهد، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي. pic.twitter.com/4rAVI41jRC
— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 18, 2020
ويقع الملعب على مسافة قريبة من محطة الرفاع وخط مترو الدوحة، وتعد أبرز ميزة في الاستاد هي الواجهة المتوهجة، المكونة من أنماط تميز جوانب مختلفة من قطر وهي: الترابط ُالأسري، وجمال الصحراء، والنباتات والحيوانات المحلية، والتجارة الداخلية والخارجية.
لقطة جوية لـ #استاد_الريان المونديالي #كأس_الامير #العربي_السد pic.twitter.com/AicTrProYV
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2020
وكانت قطر قد دشنت بالفعل ثلاثة استادات أخرى؛ هي استاد خليفة الدولي، واستاد الجنوب، واستاد المدينة التعليمية. ومن المقرر أن تقام مباريات كأس العالم في ثمانية ملاعب في قطر.
وذكر المنظمون أن كل المنشآت ستستكمل قبل انطلاق البطولة، التي تقام خلال الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين ثان وحتى 18 ديسمبر/ كانون أول 2022.