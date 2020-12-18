فيروس كورنا يهاجم بشراسة مكونات الرياضة المصرية

يوما بعد آخر، يواصل فيروس كورونا المستجد هجوماته الكاسحة على كافة مكونات وعناصر لعبة كرة القدم المصرية، من أندية إلى منتخبات بل وحتى اتحاد اللعبة الشعبية الأولى في البلد العربي.

ويعد الجنوب إفريقي بيستو موسيماني، أول مدير فني إفريقي لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي. الذي كان يظهر منذ وصوله القاهرة، في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، في مناسبات عديدة من دون ارتداء كمامة، وزوجته أحدث ضحايا الفيروس القاتل في الوسط الرياضي المصري.

وقال محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي إنه في الوقت الذي تم نقل موسيماني إلى مستشفى الحجر الصحي، يستعد فريقه "الأهلي" لملاقاة "غزل المحلة"، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري.

وتأتي إصابة موسيماني في وقت تتواصل فيه أزمة منتخب الشباب المصري في تونس، الذي يشارك في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 في موريتانيا. والتي تقام بين 15 و28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأظهرت مسحات طبية قبيل البطولة، إصابة 14 لاعبا من المنتخب المصري، إضافة إلى مديره الفني، ربيع ياسين. الأمر الذي تسبب في تعذر إقامة مباراة مصر وليبيا، واعتبار المنتخب المصري خاسرا، لعدم امتلاكه عدد كافٍ من اللاعبين لخوض المواجهة، والمحدد بـ14 لاعبا على الأقل، بينهم حارس مرمى والبدلاء. وإذا أظهرت نتائج المسحات الطبية الجديدة، الخميس، شفاء عدد كافٍ من اللاعبين، سيتمكن المنتخب المصري من مواجهة نظيره التونسي، الجمعة، في الجولة الثانية من البطولة.

وبينما كانت الأنظار تتجه إلى أول نهائي لبطولة أبطال إفريقيا بين ناديين من دولة واحدة، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أظهرت مساحات طبية إصابة ثلاثة لاعبين بـ"كورونا" من "الأهلي" ومثلهم من "الزمالك". وغاب وليد سليمان، وصالح جمعة، والمالي أليو ديانج من "الأهلي"، إضافة إلى محمود الونش، وعبد الله جمعة، ويوسف أوباما من "الزمالك"، عن المباراة التي حسمها "الأهلي" بهدفين مقابل هدف.

وقبل النهائي، أصيب نجم الكرة المصريّة، مهاجم "ليفربول" الإنجليزي، محمّد صلاح، بالفيروس خلال وجوده في مصر لخوض مباراة "الفراعنة" مع "توغو"، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا في الكاميرون 2022.

وغاب صلاح (28 عاما) عن المباراة، التي أقيمت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وانتهت بفوز مصر بهدف دون رد. وخلال وجود في مصرحضر صلاح فعاليات عديدة، بينها زفاف شقيقه، حيث ظهر في بعضها مرتديا كمامة، وفي أخرى من دونها.

كما أعلن اتحاد الكرة المصري، الأربعاء، إصابة الدكتورة سحر عبد الحق، المشرفة العامة على الكرة النسائية، وعضوة اللجنة المؤقتة المكلفة من الاتحاد الدولي (فيفا) بإدارة الاتحاد المصري لحين إجراء انتخابات. وقبلها أصيب 3 من موظفي مكتب لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد، في يونيو/ حزيران الماضي. وتعافى من الإصابة كل من محمود سعد، المدير الفني للاتحاد، والدكتور أحمد عبد الله، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد.

ولتفادي تفشي الفيروس، أوقف الاتحاد المصري منافسات بطولة الدوري، في مارس/ آذار الماضي، قبل أن يستأنفها في أغسطس/ آب الماضي، وهي النسخة التي توج "الأهلي" بلقبها.

وجاء استئناف النشاط الرياضي بقرار من الحكومة المصرية، مع إتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكول الطبي، الذي ينص على إجراء مسحات دورية للاعبين، وعدم المصافحة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وأعلن نادي "الزمالك"، في يوليو/ تموز الماضي، إصابة أحد لاعبي فريقه لكرة القدم وأحد أفراد جهازه الإداري بالفيروس، من دون أن يكشف عن أسميهما.

وفي يوم واحد فقط، ضرب "فيروس كورونا" خمسة أندية مصرية، ففي 21 يوليو/ تموز الماضي، أعلن نادي "الإنتاج الحربي" عن إصابة 18 لاعبا، والمصري (إصابة واحدة)، والإسماعيلي (3)، وسموحة (إصابتان)، و"طلائع الجيش" (إصابة). وفي ثاني أكبر حصيلة إصابات بعد "الإنتاج الحربي"، أعلن نادي "المصري"، في أغسطس/ آب الماضي، إصابة 16 من عناصره.

ويرجع تزايد الإصابات بالفيروس في عالم كرة القدم المصرية، وفق المراقبين الرياضيين، لأسباب عديدة، منها عدم التزام بعض اللاعبين وبقية عناصر اللعبة بالإجراءات الاحترازية، وإقامة معسكرات طويلة في فنادق، حيث لا يمكن عزل الفرق والمنتخبات تماما عن بقية نزلائها.