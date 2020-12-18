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عروض عسكرية واحتفاء بالطواقم الطبية.. قطر تحتفل بيومها الوطني (فيديو)

عروض عسكرية وجوية في احتفالات قطر بعيدها الوطني (الجزيرة مباشر)
عروض عسكرية وجوية في احتفالات قطر بعيدها الوطني (الجزيرة مباشر)
18/12/2020

احتفلت دولة قطر، اليوم الجمعة، بيومها الوطني، مستمرةً في جهود التنمية، ومترقبة إطلاق صفارة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها الدوحة، باعتبارها أول دولة في المنطقة العربية تستضيف هذه البطولة.

وحضر أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مسير اليوم الوطني للدولة، الذي أقيم على كورنيش الدوحة، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية فرضها فيروس كورونا هذا العام.

كما شهد الاحتفال، الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكبار المسؤولين والضيوف، إضافة إلى مشاركة الطواقم الطبية وموظفي الهلال الأحمر القطري والمتطوعين الذين تعاونوا مع القطاع الصحي خلال التصدي لتفشي جائحة كورونا.

وأدت فرقة موسيقية تابعة للجيش القطري أغنية خاصة بالذكرى مهداة لموظفي القطاع الصحي في قطر، أشادت فيها بدورهم في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وشهد الاحتفال مسيرا واستعراضا عسكريا شاركت فيه تشكيلات مختلفة من القوات المسلحة القطرية وقوات الأمن والشرطة، وأطلقت فيه المدفعية 18 طلقة احتفاء بالذكرى.

واليوم الوطني القطري هو الذكرى السنوية لتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، الحكم في عام 1878.

غوغل يحتفي

واحتفل محرك غوغل للبحث باليوم الوطني لدولة قطر، حيث قام بوضع علم قطر في منتصف كلمة غوغل، التي تلونت حروفها باللون العنابي، على واجهة البحث الرئيسة.

وكانت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة أعلنت أن حضور المسير الوطني لهذا العام، سيكون لأسر القطاع الصحي والجهات المشاركة عن طريق دعوات خاصة وذلك التزاماً بالإجراءات الاحترازية الاستثنائية والتدابير الوقائية لضمان الصحة والحرص على سلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي الثالث من الشهر الجاري أعلن عن شعار اليوم الوطني لدولة قطر لهذا العام، وهو "نحمدك يا ذا العرش" و"نحمدك يا ذا العرش والملك والعطا.. ونرضى بحكمك في جميع الفعايل".

وحول قصة شعار اليوم الوطني، قالت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني "مرّ الشّعب القطري عبر تاريخ وطنه العزيز، بما مرّت به الشّعوب التي تؤمن بأنّ الكرامة الإنسانيّة من القيم العليا التي لا يُستغنى عنها في بناء الأمم والحضارات".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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