"سجائر البقدونس" سر جديد من مسلسل "ما وراء الطبيعة"

كشف الفنان المصري أحمد أمين؛ أنه كان يدخن سجائر من البقدونس خلال أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي بث في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على شبكة "نتفيلكس" وحقق وحقق نجاحا واسعا.

وأشار أمين إلى إقلاعه عن تدخين السجائر منذ فترة طويلة ، لكنه وضع أمام اختبار صعب عند أدائه شخصية "رفعت إسماعيل" التي تدخن السجائر بشكل مستمر.

وأردف خلال لقاء تلفزيوني مساء الخميس قائلا "اخترت أنواعا من السجائر تصنع من البقدونس وأخرى من بعض الأعشاب الطبيعية، حتى لا أعود للتدخين مرة أخرى".

وقال إن الدور الذي كان يقوم به كطبيب لأمراض الدم ويتمتع بشخصية عنيدة؛ تعيش العديد من المغامرات، كان يتطلب التدخين بشكل مستمر؛ وهو ما حاول تجنبه قائلا "كنت بشرب سجاير زمان ورجعت اشرب شوية عشان المسلسل بس معظم المشاهد كنت بشرب سجاير أعشاب فيها بقدونس" واعتبر أحمد بذلك أنه كشف عن سر من أسرار المسلسل.

ولاقى تصريح أمين صدى بين متابعينه عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ واحتل تصريحه التفاعل العربي، وطالبه الجمهور بالكشف عن كيفية استخدام تلك الأنواع من السجائر، كما أعلن البعض العودة لمتابعة المسلسل مرة أخرى لتأكد من تصريحات أمين.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" قصة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق وتم إنتاجه هذا العام، كما ترجم إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، وتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والتركية والألمانية وغيرها، وهو أول مسلسل أصلى مصرى متوفر بالوصف الصوتى باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصى باللغة العربية لضعاف السمع.

وعزا أمين، نجاح المسلسل إلى توافر الظروف التي خدمت العمل، منها ثقة المخرج، والدعاية الجيدة للمسلسل، مؤكدا أنه لم يتوقع هذا الانتشار الكبير للعمل، ولا التأثير الذي حدث، مشيرا إلى صناعة 6 أغان عن المسلسل، إضافة إلى الـ«كوميكس»، مؤكدا أنه لم يتخيل النجاح الذي حدث، خاصة أنه تم عرضه على منصة رقمية.

وأضاف أمين أن "الدراما المصرية قادرة علي النجاح في كل دول العالم، وهذا ما اكتشفته من ماوراء الطبيعة".