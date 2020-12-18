رفع علم قطر وصورة الشيخ تميم على مبنى في السعودية (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة رفع العلم القطري وصورة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على مبنى مجلس التعاون الخليجي في مدينة الخبر بالسعودية مساء أمس الخميس تزامنا مع احتفال قطر بعيدها الوطني.

وعبر مغردون عن ترحيبهم بانفراج وشيك للأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017 وحتى الآن، ورأوا في رفع علم قطر وصورة أميرها على مبنى مجلس التعاون في الخبر في يوم الاحتفال بعيد قطر الوطني إشارة طيبة من السعودية.

الحمدالله من قبل ومن بعد

نبارك لجميع الشعوب الخليجية وللامتين العربية والاسلامية وقيادتنا الرشيدة نجاح وساطة #الكويت وعودة العلاقات#السعودية – #قطر وحل الازمة الخليجية

رفع علم قطر و صورة الأمير #تميم_بن_حمد في مدينة الخبر في مبنى #مجلس_التعاون_الخليجي #اليوم_الوطني_القطري pic.twitter.com/niS6EGStGV — مشعان الهاجـري (@MN__alhajeri) December 17, 2020

و أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية خلال مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

وليست هذه المرة الأولى التي تشير فيها الإدارة الأمريكية وعلى رأسها ترمب إلى إمكانية حل أزمة الرباعي العربي مع قطر.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، إن إدارة ترمب ترغب في حلحلة الأزمة الخليجية قبل رحيلها بهدف تضييق الخناق على إيران.

رفع علم #قطر و تعليق صورة الأمير #تميم_بن_حمد في مدينة #الخبر في #السعودية على مبنى تابع ل #مجلس_التعاون_الخليجي بمناسبة #اليوم_الوطني_القطري .

المبنى قريب من طريق سريع يوصل إلى #الكويت عاصمة التضامن الخليجي والعربي والإسلامي .

من أسعد المقاطع التي مرت علي منذ #الازمة_الخليجية pic.twitter.com/YNrViRYiHS — داهم القحطاني (@dahemq) December 17, 2020

وأضافت الصحيفة، في تقرير، أنه "ضمن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه تضغط إدارة ترمب على السعودية لفتح مجالها الجوي للرحلات الجوية القطرية التي تدفع ملايين الدولارات مقابل استخدام المجال الجوي لإيران".

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، بينما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

شوفووا😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 امي صورتها حاطين علم قطر وصورة تميم على مركز مجلس التعاون على خط بوحدريه !!!!! قربت تنحل قربت😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 ياللله يارب انك تتمها يارب ونفرح بشوفتهم😭 pic.twitter.com/FMNy71vAbW — ثُهى 🥥 (@yarjalsobheleb) December 17, 2020

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة إن القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي تأجلت إلى يناير/ كانون الثاني، في الوقت الذي تعمل فيه أطراف على حل الخلاف من أجل الإعلان عن اتفاق ملموس، لكن التوصل إلى قرار نهائي سيستغرق وقتا أطول على الأرجح.

وقالت المصادر إنها تتوقع صدور إعلان في هذا الصدد بالتزامن مع القمة، التي تعقد عادة في ديسمبر/ كانون الأول والتي لم تجمع أمير قطر مع قادة الدول المقاطعة منذ 2017.

وقال مصدر خليجي لرويترز إن اتفاقا، سيضع الوزراء اللمسات الأخيرة عليه قبل القمة التي ستجمع قادة الحكومات، قد يفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض أو عن تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية.

وأضاف المصدر "تتحرك الأمور بسرعة لكنها لا تزال معلقة، وربما تستغرق المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي شهورا".