البث الحي
الأخبار|السعودية

رفع علم قطر وصورة الشيخ تميم على مبنى في السعودية (فيديو)

علم قطر على مبنى مجلس التعاون الخليجي بالخبر (مواقع التواصل)
علم قطر على مبنى مجلس التعاون الخليجي بالخبر (مواقع التواصل)
18/12/2020

أظهرت مقاطع فيديو متداولة رفع العلم القطري وصورة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على مبنى مجلس التعاون الخليجي في مدينة الخبر بالسعودية مساء أمس الخميس تزامنا مع احتفال قطر بعيدها الوطني.

وعبر مغردون عن ترحيبهم بانفراج وشيك للأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017 وحتى الآن، ورأوا في رفع علم قطر وصورة أميرها على مبنى مجلس التعاون في الخبر في يوم الاحتفال بعيد قطر الوطني إشارة طيبة من السعودية.

و أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية خلال مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

وليست هذه المرة الأولى التي تشير فيها الإدارة الأمريكية وعلى رأسها ترمب إلى إمكانية حل أزمة الرباعي العربي مع قطر.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، إن إدارة ترمب ترغب في حلحلة الأزمة الخليجية قبل رحيلها بهدف تضييق الخناق على إيران.

وأضافت الصحيفة، في تقرير، أنه "ضمن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه تضغط إدارة ترمب على السعودية لفتح مجالها الجوي للرحلات الجوية القطرية التي تدفع ملايين الدولارات مقابل استخدام المجال الجوي لإيران".

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، بينما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة إن القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي تأجلت إلى يناير/ كانون الثاني، في الوقت الذي تعمل فيه أطراف على حل الخلاف من أجل الإعلان عن اتفاق ملموس، لكن التوصل إلى قرار نهائي سيستغرق وقتا أطول على الأرجح.

وقالت المصادر إنها تتوقع صدور إعلان في هذا الصدد بالتزامن مع القمة، التي تعقد عادة في ديسمبر/ كانون الأول والتي لم تجمع أمير قطر مع قادة الدول المقاطعة منذ 2017.

وقال مصدر خليجي لرويترز إن اتفاقا، سيضع الوزراء اللمسات الأخيرة عليه  قبل القمة التي ستجمع قادة الحكومات، قد يفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض أو عن تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية.

وأضاف المصدر "تتحرك الأمور بسرعة لكنها لا تزال معلقة، وربما تستغرق المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي شهورا".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الصحة العالمية تعلن موعد تسليم لقاحات كورونا إلى الدول الفقيرة

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

علاج وتجميل.. هل يحتوي "حليب الحمير" على مزايا مناعية في ظلّ انتشار جائحة كورونا؟ (فيديو)

إقبال متزايد على "حليب الحمير" في ظلّ الوباء (رويترز)

ميسي يخذل رونالدو في سباق "الأفضل"

للاعب البولندي ليفاندوفسكي 32 عاما

فارق مدهش.. دراسة تكشف درجة خطورة فيروس كورونا مقارنة بالإنفلونزا الموسمية

وفيات فيروس كورونا 3 أضعاف الإنفلونزا الموسمية (رويترز)
الأكثر قراءة

إلهان عمر باكية: والدي توفي بكورونا بسبب إهمال ترمب الإجرامي (فيديو)

النائبة المسلمة بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الجزيرة مباشر)

بعد يومين من اشتباكات دامية.. الجيش السوداني يتوعد ومصر تدين وآبي أحمد يعلّق

عبد الفتاح البرهان يزور ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا (وكالة الأنباء السودانية)

محكمة العدل الأوربية تسمح للدول الأعضاء بصعق الحيوانات قبل ذبحها

أزمة جديدة تواجه اليهود والمسلمين من المذابح الأوربية (رويترز)

وصف النساء بـ "البقلاوة".. فيديو لبناني يشعل الجدل على منصات التواصل

الفنانة اللبنانية ريمي عقل وفريق عمل "البقلاوة" (مواقع التواصل)