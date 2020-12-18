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"حقك علينا".. وسم مصري عقب براءة 3 متهمين بتجريد مسنة قبطية من ملابسها

سعاد ثابت والمعروفة ب"سيدة الكرم " (مواقع التواصل)
سعاد ثابت والمعروفة ب"سيدة الكرم " (مواقع التواصل)
18/12/2020

أثار قرار محكمة مصرية صدر أمس الخميس؛  ببراءة ثلاثة متهمّين جرّدوا امرأة قبطية مسنّة من ملابسها، حالة من الغضب عكستها تفاعلات رواد مواقع التواصل وكذلك بيانات المنظمات الحقوقية.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل بإعادة محاكمة المتهمين، كما أطلقوا وسم  (حقك علينا)  في محاولة للتعبير عن مساندة المصريين مسلمين ومسيحيين للمرأة المسنة، وقد لاقي الوسم تفاعلا واسعا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وترجع أحداث الواقعة إلي عام 2016 عندما قام رجل واثنان من أبنائه بمهاجمة منزل سعاد ثابت (74 عاما) وسحبها عارية في الشارع؛ بعد تردد شائعات بوجود علاقة بين نجلها وامرأة مسلمة.

وتضامن رواد مواقع التواصل حينها مع المرأة، وأطلق وسم "سيدة الكرم" نسبة إلى اسم القرية التي وقعت بها الحادثة.

ووقعت الحادثة في قرية الكرم في محافظة المنيا (نحو 300 كلم جنوب القاهرة) وتم خلالها إحراق منازل عائلات مسيحية بينما دعا سكان غاضبون إلى طرد الأقباط.

 

 

وأعرب عدد من المنظمات المصرية عن صدمتها من قرار المحكمة، وقالت في بيانات متطابقة  إن "محاكمة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار هذه الاعتداءات".

وتأتي تبرئة المتهمين خلال إعادة المحكمة ؛ بعدما صدر حكم في البداية بسجنهم عشر سنوات.
ودعت المنظمات الحقوقية النيابة العامة إلى الطعن في قرار المحكمة، بينما ذكرت صحيفة "وطني" القبطية المحلية أن سعاد ثابت ذهلت عقب صدور الحكم؛ وقالت وهي تبكي وتصرخ بحسب الصحيفة "كيف براءة وهم عروني أمام الجميع"؟

 

المصدر : مواقع التواصل + وكالات

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