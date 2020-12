فارق مدهش.. دراسة تكشف درجة خطورة فيروس كورونا مقارنة بالإنفلونزا الموسمية

كشفت دراسة نشرت اليوم الجمعة أن معدّل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، يتجاوز بنحو ثلاثة أضعاف عدد الوفيات بالإنفلونزا الموسمية.

وسلّط البحث الذي اعتمد على بيانات وطنية فرنسية ونشرته مجلة (ذي لانسيت) للطب التنفسي الضوء على مدى شدة مرض كوفيد-19.

The death rate among COVID-19 patients was almost three times higher (number of deaths: COVID-19 15,104/89,530 [16.9%] vs influenza 2640/45,819 [5.8%]), and a greater proportion of COVID-19 patients experienced severe illness requiring intensive care. (3/4) pic.twitter.com/RhYFyPGaHc

وقارن الباحثون بيانات 89 ألف و530 مريضا نقلوا إلى المستشفيات بإصابتهم بكوفيد-19 في مارس/ آذار وأبريل/نيسان هذا العام مع بيانات 45 ألف و819 مريضا نقلوا إلى المستشفيات لإصابتهم بالإنفلونزا بين ديسمبر/ كانون الأول عام 2018 وأواخر فبراير/شباط عام 2019.

وتوفي نحو 16,9 في المئة من مرضى كوفيد-19 خلال فترة الدراسة، التي تمّت خلال الموجة الأولى من اجتياح الوباء لأوربا عندما لم يكن لدى الأطباء الكثير من العلاجات لاستخدامها على المرضى الذين كانت حالاتهم متردية.

NEW—COVID-19 causes more severe disease than seasonal influenza, confirms a Study of French national data from over 130,000 hospitalised patients published today in @LancetRespirMed : https://t.co/YS1WALC1il (1/4) pic.twitter.com/Dec63bWhFh

أما معدل الوفيات في أوساط مرضى الإنفلونزا فقد بلغ 5,8 في المئة.

وقالت الاستاذة لدى مستشفى ديجون الجامعي ومعهد الصحة الوطنية الفرنسي الذي شارك في قيادة الدراسة" كاترين كوانتين" إن الفرق في معدلات الوفيات مدهش بشكل خاص نظرا إلى أن موسم الإنفلونزا 2018/2019 – كان الأكثر تسببا بالوفيات في فرنسا منذ خمس سنوات.

وأشار القائمون على الدراسة إلى الفرق في عدد الحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات، إذ تم نقل ضعفي عدد الأشخاص إلى المستشفيات مقارنة بالإنفلونزا، وهو أمر يمكن تفسيره جزئيا بالمناعة الموجودة في أوساط الناس للإنفلونزا، إما بسبب الإصابة بها سابقا أو اللقاحات.

The difference in hospitalisation rate may be partly due to existing immunity to influenza in the population, either as a result of previous infection or vaccination. In contrast, COVID-19 is a new virus where very few people would be expected to have any previous immunity. (4/4)

— The Lancet (@TheLancet) December 18, 2020