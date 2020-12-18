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فارق مدهش.. دراسة تكشف درجة خطورة فيروس كورونا مقارنة بالإنفلونزا الموسمية

وفيات فيروس كورونا 3 أضعاف الإنفلونزا الموسمية (رويترز)
وفيات فيروس كورونا 3 أضعاف الإنفلونزا الموسمية (رويترز)
18/12/2020

كشفت دراسة نشرت اليوم الجمعة أن معدّل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، يتجاوز بنحو ثلاثة أضعاف عدد الوفيات بالإنفلونزا الموسمية.

وسلّط البحث الذي اعتمد على بيانات وطنية فرنسية ونشرته مجلة (ذي لانسيت) للطب التنفسي الضوء على مدى شدة مرض كوفيد-19.

وقارن الباحثون بيانات 89 ألف و530 مريضا نقلوا إلى المستشفيات بإصابتهم بكوفيد-19 في مارس/ آذار وأبريل/نيسان هذا العام مع بيانات 45 ألف و819 مريضا نقلوا إلى المستشفيات لإصابتهم بالإنفلونزا بين ديسمبر/ كانون الأول عام 2018 وأواخر فبراير/شباط عام 2019.

وتوفي نحو 16,9 في المئة من مرضى كوفيد-19 خلال فترة الدراسة، التي تمّت خلال الموجة الأولى من اجتياح الوباء لأوربا عندما لم يكن لدى الأطباء الكثير من العلاجات لاستخدامها على المرضى الذين كانت حالاتهم متردية.

أما معدل الوفيات في أوساط مرضى الإنفلونزا فقد بلغ 5,8  في المئة.

وقالت الاستاذة لدى مستشفى ديجون الجامعي ومعهد الصحة الوطنية الفرنسي الذي شارك في قيادة الدراسة" كاترين كوانتين" إن الفرق في معدلات الوفيات مدهش بشكل خاص نظرا إلى أن موسم الإنفلونزا 2018/2019  – كان الأكثر تسببا بالوفيات في فرنسا منذ خمس سنوات.

مرضى فيروس كورونا يبقون في المستشفيات مدة أطول (رويترز)

النقل إلى العناية المكثفة

وأشار القائمون على الدراسة إلى الفرق في عدد الحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات، إذ تم نقل ضعفي عدد الأشخاص إلى المستشفيات مقارنة بالإنفلونزا، وهو أمر يمكن تفسيره جزئيا بالمناعة الموجودة في أوساط الناس للإنفلونزا، إما بسبب الإصابة بها سابقا أو اللقاحات.

وتوصل الباحثون كذلك إلى أن النقل إلى وحدات العناية المكثفة بالنسبة إلى مرضى كوفيد-19 يزداد عن مرضى الإنفلونزا بنسبة 16,3 في المئة لمرضى كوفيد مقارنة بـ10,8 في المئة لمرضى الإنفلونزا- بينما يبلغ معدل الفترة التي يقضيها مرضى كوفيد في قسم العناية المشددة ضعف الفترة التي يقضيها المصابون بالإنفلونزا 15 يوما مقارنة بثمانية أيام.

كما أظهرت الدراسة أن عددا أقل من الأطفال البالغة أعمارهم تحت 18 عاما ينقلون إلى المستشفيات لإصابتهم بكوفيد-19 مقارنة بالإنفلونزا 1,4 في المئة مقارنة بـ19,5 في المئة.

المصدر : الفرنسية

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