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بومبيو يسعى للتهدئة مع تركيا بعد الإعلان عن العقوبات الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
18/12/2020

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة لا تهدف لإضعاف قدراتها الدفاعية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الإثنين فرض عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة بشراء الأسلحة، وذلك بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وشملت العقوبات أيضاً رئيس هذه الإدارة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين في الوكالة الحكومية التركية.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كيل براون الخميس إنّ بومبيو شدّد خلال محادثة مع تشاووش أوغلو هذا الأسبوع "على أنّ الهدف من العقوبات هو منع روسيا من الحصول على قدر كبير من العوائد والوصول والتأثير" على أنظمة الدفاع التركية.

وأضاف في بيان أنّ العقوبات الأمريكية "لا تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية أو مستوى الاستعداد القتالي لتركيا أو لأي حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة".

كذلك فإنّ وزير الخارجية الأمريكي دعا "تركيا إلى حلّ مشكلة إس-400 بما ينسجم وعقود من التعاون الدفاعي بين بلدينا والعودة إلى التزاماتها بصفتها عضواً في حلف شمال الأطلسي لجهة شراء أسلحة تتوافق مع أسلحة حلف شمال الأطلسي".

وندّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه العقوبات، معتبراً إيّاها تعدّياً على "سيادة" بلده.

وقال إردوغان في خطاب "ما هو نوع هذا التحالف؟ هذا القرار تعدٍّ واضح على سيادتنا"، مضيفاً "إنّها ذريعة. الهدف الحقيقي هو وقف زخم بلادنا في صناعة الدفاع وجعلنا معتمدين على الغير بشكل كامل مرة أخرى".

المصدر : الفرنسية

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