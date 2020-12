بعد يومين من اشتباكات دامية.. الجيش السوداني يتوعد ومصر تدين وآبي أحمد يعلق

قال الجيش السوداني، في بيان عبر موقعه على فيسبوك اليوم الجمعة، إن الحدود الدولية مع إثيوبيا معروفة ولا جدل فيها، مضيفا "لن نفرط في شبر من أرض بلادنا".

ويأتي بيان الجيش السوداني، بعد يومين من وقوع اشتباكات مع مليشيا إثيوبية مسلحة على حدود البلدين، حيث أعلن الجيش السوداني في بيان يوم الأربعاء عن تعرض قوة عسكرية لكمين من قبل قوات ومليشيات إثيوبية في منطقة جبل أبو طيور، الواقعة في محلية القريشة بولاية القضارف على الحدود مع إثيوبيا.

وقال بيان الجيش السوداني "أثناء عودة قواتنا من تمشيط داخل أراضينا تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات".

وفي بيانه اليوم الجمعة، قال الجيش السوداني "لسنا دعاة حرب، وإثيوبيا دولة شقيقة وجارة لنا، وتربطنا علاقات طيبة، لكن لن نفرط في شبر من أرض بلادنا".

وأضاف "الحدود الدولية مع الجارة إثيوبيا معروفة ولا جدال فيها، لذا نتوقف حتى آخر نقطة في حدودنا المتفق عليها دوليا، ولن نتهاون في فرض سيطرتنا على كامل أراضي بلادنا.. أكرر حتى آخر نقطة في الحدود الدولية المتفق عليها عالميا".

وتابع "ومن هنا نرفع التحية وتمام الجاهزية لشعبنا أننا علي قلب رجل واحد وأن الأرض هي العرض. كما أن القوات المسلحة قادرة بإذن الله علي التصدي لكل المتربصين والمارقين وحلايب ليست ببعيدة أيضا.. السودان لن يترك أرضه ودونها المهج والأرواح".

وقام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بزيارة ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا.

وذكرت صفحة القوات المسلحة السودانية "وصل لولاية القضارف بعد ظهر اليوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن يُرافقه رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من اعضاء رئاسة هيئة الاركان وذلك للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية بالمنطقة".

The gov’t is closely following the incident with local militia on the Ethio-Sudan border. Such incidents will not break the bond b/n our two countries as we always use dialogue to resolve issues. Those fanning discord clearly do not understand the strength of our historical ties.

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) December 17, 2020