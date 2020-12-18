الصين تكشف خطتها لتوزيع لقاح كورونا وموعد تطعيم مواطنيها

تعتزم الحكومة الصينية؛ البدء بتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك قبل حلول الخامس من فبراير/ شباط القادم.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الجمعة، من المقرر أن يتم تطعيم 50 مليون شخص ضد فيروس كورونا ( كوفيد-19) قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ منتصف فبرايرشباط.

التطعيم الذي صنعته شركتا "سينوفاك" و"سينوفارم" الصينيتان يتم إعطاؤه من خلال جرعتين للشخص الواحد، بحسب مصادر طيبية .

وذكرت الصحيفة ؛ أن مسؤولين من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مختلف أنحاء البلاد، شاركوا يوم الأربعاء الماضي في اجتماع تدريبي متلفز، للاستعداد للتلقيح الجماعي للفئات عرضة للمخاطر.

تطعيم 50 مليون شخص ضد فيروس كورونا قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ منتصف فبراير شباط.

وأضافت؛ نقلا عن مصادر أن هذا الإجراء يهدف إلى منع انتشار المرض، خلال العطلة، التي تشهد عادة سفر ملايين الناس إلى بلادهم ليشاركوا أسرهم الاحتفالات.

ويذكر أن جائحة كورونا انطلقت من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي؛ قبل أن ينتشر حول الكرة الأرضية، ونجحت الصين في احتواء الفيروس من خلال تتبع السكان والاختبارات الجماعية وإغلاق الحدود، ويحدث تفش بين الحين والآخر الآن، لكن يتم احتواؤه سريعا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بقطاع الصحة؛ أن التطعيم الجماعي للفئات ذات الأولوية العالية يهدف إلى الحد من مخاطر انتشار المرض خلال الإجازة السنوية التي تستغرق أسبوعًا.

ويندرج كلٌ من كبارِ السنِ و أصحابٍ الأمراض المزمنة وموظفي الصحة ورجال الشرطة ورجال الإطفاء ومسؤولي الجمارك وعمالِ الشحن وخدماتِ النقل والامداد، وموظفي دار الرعاية وعمال المرافق، ضمن الفئات ذات الأولوية. ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم للشعب بعد العام القمري الجديد؛ بحسب الصحيفة.